Els primers infermers de la UdL a Igualada es graduen en un acte a l'Ateneu

La primera promoció d'infermers i infermeres del Campus Universitari Igualada-UdL van rebre ahir el diploma i la banda que els acredita com a graduats. Era la festa de la universitat i sobretot dels alumnes, però també tenia un significat especial per a Igualada, perquè la recuperació dels estudis d'Infermeria a la capital de l'Anoia no ha estat fàcil, perquè, com recordava ahir la consellera i exregidora d'Igualada, Àngels Chacón, va caldre molta insistència davant el Govern de la Generalitat per convèncer-los que a la capital de l'Anoia es podia fer i acabar amb èxit la formació d'infermers i infermeres.

La primera promoció són 37 nois i noies que majoritàriament ja tenen feina i que aquest mateix estiu, en molts casos, ja vestiran bata blanca en ambulatoris, residències i hospitals. La ciutat havia esperat 39 anys a tornar a veure infermers i infermeres formats a Igualada. Perquè l'Escuela de ATS Nuestra Señora de la Piedad del Santo Hospital de Igualada, directament vinculada a l'Hospital, creada els anys 60, va tancar portes als 80.

El teatre de l'Ateneu, amb la platea pràcticament plena de familiars, va acollir ahir l'acte de graduació d'aquesta primera promoció d'alumnes d'infermeria de la UdL al Campus d'Igualada.

Era el dia dels alumnes i ho van aprofitar. Va ser una tarda-vespre, de vestits llargs, americanes, corbates i llacets, barbes retallades, i pentinats i pólvores, d'escots i talons, i una cerimònia rigorosa en les formes que els alumnes es van encarregar de trencar amb vídeos, i relats sobre la seva experiència a la universitat i el descobriment d'una colla d'amics que un 12 de setembre de fa 4 anys va estrenar estudis a Igualada.

La festa de graduació la va presidir el nou rector de la Universitat, Jaume Puy, amb una taula de personalitats que el van acompanyar. Entre ells, la consellera Àngels Chacón, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells; la degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF), Judith Roca; la secretària acadèmica de la FIF, Ana Lavedán; el president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat; i el padrí i expresident del Consell Social, Ramon Roca.

Va ser una nit per donar consells als alumnes, com els de la vicedegana i una de les màximes responsables dels estudis, Glòria Tort, que els va recordar «el valor de la proximitat, el contacte directe i el calor humà amb el pacient».