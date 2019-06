La Flama del Canigó aplega multitud de gent a Igualada

Esbarts, colles excursionistes, agrupacions escortes i associacions s'han donat cita aquest vespre a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada per rebre la flama de la llengua, la cultura i la memòria que l'agrupació Flama del Canigó ha començat a baixar de matinada, des del cim de la muntanya de Conflent, fins a la ciutat d'Igualada, en un recorregut d'uns 190 km. Una rere l'altre les colles i agrupacions han pres el relleu de l'encesa de les torxes i fanalets del peveter per iniciar el seu trajecte fins a cada poble de destí.

Entre els qui esperaven hi havia David Brearey, nascut a Anglaterra i resident a La Torre de Claramunt des de fa 12 anys i membre de l'agrupació excursionista La Guineu. «Aquest és el segon any que hi participo, el primer vaig fer un tram en bici i aquest any correré 3 km, un poc més d''1'5 milles», ha explicat a Regió7. També, més neguitosos estaven el Llucifer i la Diablessa del Ball de Diables d'Igualada, amb ganes ja de cremar pólvora. «Els diables només correm si hi ha foc, els futbolistes si hi ha una pilota», sentenciava Llucifer, qui explicava també que aquesta nit cremaran entre 800 i 1000 carretilles, segons els Diables que surtin al correfoc, «també portem sortidors especials per encendre a les places i els sortidors més grossos els fem anar amb les enceses del bestiari, que en tirarà entre 150 i 200», explicava. I ja a la Sala de plens de l'Ajuntament eren rebuts els nois i noies que han baixat la flama a relleus amb els autocars, i entre ells l'Aina Torné, de 19 anys, membre de l'entitat Flama del Canigó i que participava de la diada novament, després de 6 edicions seguides. «Dalt del Canigó hem fet la Regeneració de la flama i hem baixat fins a Ripoll, on una furgoneta ens ha portat fins atrapar el grup de rellevistes», comentava «els relleus eren d'1 km i n'he fet quatre durant tot el trajecte », ha dit. La flama no es podia apagar en cap moment, perquè si una torxa pel que fos s'apagava, a la furgoneta de reforç comptava amb un llantiol amb el que enceníem de nou la torxa.

Després de l'encesa del peveter pel grup de rellevistes s'ha llegit el manifest escrit per Carme Forcadell, signat des de la presó d'Alcalá Meco, on en paraules de la Presidenta del Parlament de Catalunya (2015-2017) la flama és el símbol de la preservació i la renovació del compromís amb la història, un acte que «agermana el nord i el sud de Catalunya i que, any rere any, ens arriba per renovar el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalanes i estendre'l a tots els pobles i ciutats dels Països Catalans». El manifest també assenyalava que com la flama, que renova la unitat de la llengua catalana «nosaltres també any rere any renovem el nostre compromís amb la justícia, la pau i la llibertat».

Després del Cant dels Segadors per part de la Coral Xalest i tota la plaça, un rere l'altre, eren cridades les delegacions de cada poble que una rere han anat pujant i encenent les respectives torxes.