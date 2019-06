L'enlairament de fanalets d'Olesa queda suspès pel risc d'incendi al bosc

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha suspès l'enlairament de fanalets previst com a cloenda de la festa major per l'elevat risc d'incendi forestal que hi ha aquest cap de setmana. La direcció general dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya va obrir un expedient contra l'Ajuntament per aquesta activitat i dijous va exigir que no es dugués a terme.

El departament de Festes d'Olesa ja tenia previst un pla alternatiu, que en aquest cas és l'enlairament de globus d'heli, en un acte que, segons expliquen fonts municipals, «pretén tenir la participació activa de la ciutadania i crear un ambient de germanor entre tots els olesans».

L'alcalde d'Olesa de Montser-rat, Miquel Riera, lamenta que s'hagi hagut d'anul·lar un acte que es realitzava des del 2012 «amb molt bona acollida». La decisió ha estat presa «per una suma de factors», diu l'alcalde. Els agents rurals ja havien emès informes com el d'aquest any o similars altres vegades i s'havien fet informes des de l'Ajuntament en què indicaven que el risc era «gairebé nul» o no superior que els dels petards. Però els Agents Rurals, enguany, van obrir un expedient sancionador. Es van presentar al·legacions, que van ser rebutjades.

L'equip de govern considera que la notificació rebuda fa impossible resoldre el tràmit abans de dimarts. Per tant, segons Miquel Riera, el més assenyat era anul·lar l'activitat i evitar qualsevol risc que posi en perill el nostre entorn natural. Riera adverteix que aquests dies hi ha riscos i que els fanalets sempre es fan amb mesures de seguretat.