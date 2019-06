El Consell de l'Anoia activa el servei GPS per lluitar contra les borratxeres

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia posa en marxa el programa GPS mòbil per als ajuntaments amb l'objectiu de promocionar hàbits saludables entre el col·lectiu jove. El servei GPS (Grup de Promoció de la Salut) Anoia Jove es mou en una autocaravana que s'instal·la en els actes juvenils nocturns dels municipis que ho sol·liciten i on les professionals de Joventut del Consell informen sobre hàbits saludables i conductes responsables i segures, a més de proporcionar preservatius i alcoholímetres d'un sol ús de forma gratuïta. També duent a terme proves d'alcoholèmia digitals per prevenir l'ús del cotxe en estat d'embriaguesa.

El GPS mòbil d'Anoia Jove es va posar en marxa per primer cop aquesta temporada el 8 de maig a Vallbona d'Anoia, on va fer un centenar de proves d'alcoholèmia. A l'estand del servei, s'hi pot trobar un ampli material informatiu sobre qüestions com ara el consum responsable de substàncies, la prevenció de riscos en les relacions sexuals i la prevenció de riscos associats amb el consum i la conducció segura.

El programa GPS Anoia Jove ja fa més de 7 anys que volta per les festes d'estiu de la comarca treballant per a la prevenció i reducció de riscos. El dissabte 15 de juny es va fer la 3a edició de Festes de Qualitat, una formació dirigida a les entitats que organitzen esdeveniments als seus municipis (associacions juvenils, consells de joves, etc.), on es sensibilitza en la dispensació i el consum responsable d'alcohol i altres substàncies així com de festes lliures d'actituds sexistes. L'objectiu principal és apoderar els mateixos joves en qüestions de salut per tal que siguin ells mateixos els agents del canvi.

La formació Festes de Qualitat, que enguany s'ha organitzat conjuntament amb l'àrea d'Igualtat i LGBTI de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, es va centrar en la gestió i l'autogestió de Punts Liles, així com, en conèixer els protocols d'actuació per prevenir les violències masclistes en espais d'oci nocturn.

El projecte també ofereix als municipis tres falques radiofòniques que s'aniran reproduint durant tota la nit festiva amb la finalitat de recordar als assistents que es troben en un espai lliure d'assetjaments i de violència masclista. Aquestes falques van ser realitzades per joves de diferents entitats de la comarca a través de la 2a edició de la formació Festes de Qualitat.