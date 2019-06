L'Ajuntament d'Igualada ha d'ajornar 48 hores el ple d'aprovació de càrrecs i sous

Aquest vespre hi havia ple convocat a l'Ajuntament d'Igualada, però la sessió prevista es podria celebrar dijous. L'alcalde Marc Castells (Junts per Igualada) portava a aprovació, entre altres temes, la distribució del cartipàs, amb les corresponents assignacions de sous, les indemnitzacions per assistència a juntes de govern i comissions, i els càrrecs de confiança del nou mandat. Els grups de l'oposició, però, no han estat d'acord, d'entrada, amb el procediment , i davant la possibilitat que li votessin en contra, Castells ha ajornat el ple.

Castells governa en minoria en no haver arribat a cap acord amb la resta de formacions del ple, ERC, Igualada Som-hi, Poble Actiu i Cs, i, per tant, li cal, com a mínim, que no li votin en contra. Alguna abstenció del bloc d'esquerra seria suficient. Entre ERC (5), Som-hi (4) i Poble Actiu (2) sumen més vots (11) que no pas el govern (9). Cs té un únic representant. Per aprovar aquests punts de sous i càrrecs, Castells en tindria prou amb una majoria simple i no li caldria l'absoluta.

Aquest migdia, fonts municipals encara no sabien quina seria la nova data de la sessió. En principi, diferents grups consultats no han estat tan en desacord amb el fons de la proposta, com en procediment, perquè la convocatòria els va arribar just abans dels dies festius i no els anava bé analitzar les propostes i fer consultes a les bases, com és el cas del grup cupaire, Poble Actiu, que ha convocat aquesta sessió per dimecres.

Els partits d'esquerres estan valorant quin posicionament tenen al ple. Hi podria haver una abstenció, però s'està en plena negociació.

La proposta de Castells era assignar dedicació exclusiva a l'alcaldia, a la regidoria d'Ensenyament, Universitats i Joventut; a la regidoria de Governació, Interior, Hisenda i Organismes Públics, a la regidora de Promoció de la Ciutat i Esports, i a la regidoria de Sostenibilitat i Mobilitat. Tindrien una dedicació parcial els portaveus dels grups municipals. D'altra banda, el sou de l'alcaldia seria de 58.372 euros bruts a l'any. Per als 4 regidors de govern amb dedicació exclusiva s'assignaria un sou de 52.000 euros. I per a les dedicacions parcials dels caps de l'oposició, 14.000.

També s'estableixen dietes de 485 euros per sessió per assistència al ple, de 700 euros per a l'assistència a les juntes de govern (dues al mes) i de 96 per a les comissions informatives, amb un màxim de 24 sessions a l'any.