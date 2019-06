El regidor de Cabrera d'Anoia expedientat per Ciutadans: «Vaig votar ERC per coherència»

En el ple per triar el nou alcalde, José Antonio Lanuza va donar suport al candidat d'ERC per no permetre la continuïtat del fins aleshores alcalde

Les polítiques municipals de les dues darreres legislatures a Cabrera d'Anoia han generat descontentament en alguns sectors. L'aparició de Ciutadans (Cs) s'emmarca en aquest clima. Veïns que a través de la política intenten resoldre el que consideren que és una degradació de les urbanitzacions de Can Gallego, Can Formiga i el nucli de Canaletes.

José Antonio Lanuza, cap de llista de Cs, no esperava uns resultats que, seguint les promeses de campanya d'enviar a l'oposició Salustià Monteagudo, membre del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), els obligués a votar el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), encapçalat per Jaume Gorrea, provoqués la seva expulsió del partit i una de les anomalies polítiques més remarcables de les darreres eleccions municipals catalanes.

Després d'haver parlat amb Regió7, Lanuza ens ha portat a veure algunes de les zones més degradades dels entorns, amb fragments d'uralita, plàstics, runa i també equipaments com una piscina ubicada al costat d'un abocador il·legal; totes aquestes situacins han estat motius pels quals l'exmembre de Cs va decidir posar al davant el municipi, abans que el partit, junt amb el fet directe que, com a president del Club Esportiu, denuncia no haver pogut tenir accés a cap subvenció per part del govern de Cabrera d'Anoia la legislatura passada.

Mai havia estat en política i en aquests comicis es va presentar com a cap de llista. Per què?

Soc el president del Club Esportiu de Cabrera d'Anoia i durant la legislatura passada se'ns van negar totes les subvencions. Vam decidir formar una candidatura heterogènia perquè no estàvem d'acord amb les polítiques que feia Salustià Monteagudo (excalde pel PSC) respecte a la ciutadania del municipi. La major part de la gent que ens ha votat està en contra seu.

Per què van escollir la marca Ciutadans?

Jo era de Ciutadans, tot i que dins del grup també hi havia gent que preferia presentar-nos com a grup municipal independent. La nostra proposta era per guanyar els comicis, però s'ha donat la situació que el nostre vot decantava l'alcaldia vers el PSC-CP o ERC-AM. Directament no estem d'acord amb com ho han fet uns i altres, perquè aquí han governat tots dos, però nosaltres portàvem al nostre programa, i així ho havíem dit en campanya, que la nostra candidatura volia enviar a l'oposició Monteagudo.

No van seguir les directius de partit.

Hauria estat més senzill si ERC-AM hagués guanyat en vots, per exemple, així nosaltres ens votàvem a nosaltres mateixos o ens absteníem, però vam haver de prendre una decisió.

Estava al corrent que li suposava l'expulsió de Ciutadans?

Sí. Però no esperava que sortissin aquests resultats. Davant de la situació, el meu vot ha estat conseqüent amb el que portàvem al programa. Tenim el suport dels nostres votants.

I per què no van decidir fer un pacte de coalició amb ERC-AM o pactar un seguit de votacions després de la investidura?

El problema és que hauria entrat ell a governar i fins al cap d'un any no es pot fer una moció de censura, més o menys. Pensem que Cabrera d'Anoia no pot esperar un any més. Hi ha llaunes, ampolles, runa pertot arreu. En part, la gent és culpable de la situació d'abandonament, però cal treballar per conscienciar a tothom i començar a netejar carrers i boscos. Vivim en un lloc privilegiat.

A part de no poder accedir a les subvencions, quines altres polítiques valoren que no han revertit en el municipi?

Tots els carrers estan bruts, no es neteja. Els contenidors estan trencats, la il·luminació dels car-rers és deficient. S'han fet inversions que no són les que es van prometre. Va proposar al seu programa del 2015-2019 la creació d'un camp de futbol i va acabar fent un complex amb piscina. En comptes de dir-nos que es podia o no es podia fer un camp de futbol, l'aleshores alcalde anava en contra del nostre equip de futbol per reforçar el projecte de la piscina.

I més enllà de la brutícia i les inversions en esport, què valoren negativament?

De la proposta per fer un nou accés al castell amb doble accés per la C-15 no ho ha complert, tampoc les inversions per a un col·legi convencional, la creació d'una línia regular Mercadona-Renfe, ni el poliesportiu, ni les inversions promeses a la policia municipal i, com altres, penso que en la recuperació de l'associacionisme s'ha carregat tot el que teníem.

A part de compartir un canvi de govern per a Cabrera, quins altres punts de programa comparteixen amb ERC-AM?

Treballar per la unió de la gent de Cabrera d'Anoia, per no dividir. A escala municipal, els dos programes es basen en moltes coses semblants, en els elements quotidians que necessita el poble per estar més digne. Totes les voreres de les urbanitzacions estan abandonades. Volem revalorar les parcel·les, perquè d'un lloc privilegiat s'ha passat a un lloc mig abandonat.

Com veu la possibilitat que ERC-AM governi el Consell Comarcal a partir del 15 de juliol?

No ho sé, en aquests moments no hi compto. Ens hem posat solament escala municipal, m'han fet fora de Cs, però ara mateix, per a mi, el més important és el municipi i el nostre benestar.

Com valora la recollida selectiva porta a porta que s'ha fet en altres municipis de l'Anoia?

Sí que és cert, i ho reconec, que tots els habitants de Cabrera d'Anoia tenim un contenidor personal de compostatge, però la resta són comunitaris. Al poble, molta gent ve durant el cap de setmana, ara mateix veig complicat una recollita selectiva porta a porta aquí.

Ara vostè és membre no adscrit. Ja tenen converses o pactes tancats amb ERC-AM?

De moment treballem amb aquesta possibilitat de fer coses junts. Les nostres condicions principals són, sobretot, les d'evitar l'abandonament del poble. Espero que tinguin propòsit d'esmena.