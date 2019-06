Castells ha d'ajornar el ple dels sous 48 hores, forçat pels grups de l'oposició

Ahir al vespre s'havia de celebrar un ple a l'Ajuntament d'Igualada, convocat a final de la setmana passada, per aprovar la composició del cartipàs, fixar la periodicitat de les juntes de govern i comissions i les retribucions a percebre, però la sessió se celebrarà dijous. L'alcalde Marc Castells (Junts per Igualada) va proposar l'ordre del dia però els grups de l'oposició, que són majoria, no hi van estar d'acord. Davant la possibilitat que li votessin en contra, Castells va ajornar el ple i ahir va iniciar una negociació.

Castells governa en minoria en no haver arribat a cap acord amb la resta de formacions del ple, ERC, Igualada Som-hi, Poble Actiu i Cs i, per tant, li cal, com a mínim, que no li votin en contra la proposta de càrrecs i sous. Alguna abstenció del bloc d'esquerra seria suficient. Entre ERC (5), Som-hi (4) i Poble Actiu (2) sumen més vots (11) que no pas el govern (9). Cs té un únic representant. Per aprovar aquests punts de sous i càrrecs, Castells en tindria prou amb una majoria simple i no li caldria l'absoluta.

En el ple per aprovar càrrecs i sous, Castells ha vist quin pot ser el grau d'exigència de l'oposició, que l'ha obligat a seure, negociar i ajornar un ple que ja havia convocat. La negociació estava anit centrada en els càrrecs de confiança, en l'interès de l'oposició de rebaixar la despesa. En aquest mandat, l'estructura de dedicacions exclusives és força semblant a l'anterior, però l'Ajuntament haurà d'assumir un sou més, com a mínim, ja que l'alcalde cobrava com a president de la Diputació de Barcelona i no rebia diners com a alcalde. Són més de 58.000 euros, que ara recauran sobre la caixa de l'Ajuntament igualadí.

Ahir a la tarda, el govern de Junts va assumir el canvi de data del ple i va anunciar que es tornava a convocar per a dijous. En principi, diferents grups consultats no han estat tant en desacord amb el fons de la proposta, ni amb les grans xifres de les retribucions econòmiques de govern i oposició, sinó en el procediment, perquè la convocatòria els va arribar just abans dels dies festius del cap de setmana i no els anava bé analitzar les propostes i fer consultes a les bases. Els cupaires de Poble Actiu, per exemple, preveien convocar una consulta oberta avui, dimecres.

Els partits d'esquerres estan valorant quin posicionament tenen al ple, que pot variar en funció del resultat de la negociació. Hi podria haver l'abstenció d'algun grup, que de fet és més el que es negocia, i es dona per fet que les propostes del govern en aquest nou mandat poden tenir poc suport, encara que tampoc no es tractaria de fer una obstrucció sense sentit.

La proposta de Castells era assignar dedicació exclusiva a l'alcaldia, a la regidoria d'Ensenyament, Universitats i Joventut; a la regidoria de Governació, Interior, Hisenda i Organismes Públics; a la regidora de Promoció de la Ciutat i Esports, i a la regidoria de Sostenibilitat i Mobilitat. Tindrien una dedicació parcial els portaveus dels grups municipals. D'altra banda, el sou de l'alcaldia seria de 58.372 euros bruts a l'any. Per als 4 regidors de govern amb dedicació exclusiva s'assignaria un sou de 52.000 euros. I per a les dedicacions parcials dels caps de l'oposició, 14.000.

També s'hi estableixen dietes de 485 euros per sessió per assistència al ple, de 700 euros per assistència a les juntes de govern (dues al mes) i de 96 a les comissions informatives, amb un màxim de 24 sessions a l'any.

Les quatre places de càrrecs de confiança de Castells són un coordinador general, un de comunicació, un d'entorn urbà i un de captació d'inversions, tots amb un sou de 52.000 euros anuals.