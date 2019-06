El festival de globus d'Igualada tindrà un marcat caràcter 'animal'

"El festival de globus més animal" és l'eslògan de l'European Balloon Festival d'enguany que se celebrarà a Igualada entre el 10 i el 14 de juny. Un festival de rècord, perquè hi haurà més pilots que mai competint, i una trobada que enguany ha girat la mirada cap al públic infantil. Hi haurà fins a cinc globus, que s'han construït a Igualada, sobrevolant el cel igualadí. El Festival reunirà a Igualada globus provinents d'Austràlia, Japó, Anglaterra, Suïssa, França, Bèlgica, Itàlia, Mònaco i de diversos punts de Catalunya i de l'Estat espanyol; en total gairebé cinquanta equips competiint.

L'edició d'enguany té com a convidats especials cinc globus amb formes animals: un coala, un lloro, una pantera, un guepard i un lleó. Tots ells donaran color al cel d'Igualada i ompliran de vida el Parc Central, que durant quatre dies acollirà públic familiar per gaudir dels globus i també de la festa infantil de divendres amb la companyia La Belluga, i del concert de JoKB i Oques Grasses que tindrà lloc dissabte dins del Festival Anòlia, just després de la tradicional encesa nocturna de globus NightGlow.

A banda de la intensa activitat al Parc Central, el centre d'Igualada també s'omplirà d'ambient de globus gràcies al projecte experimental Iglús de Vent; teles de globus reciclades que acolliran activitats culturals i lúdiques d'entitats igualadines durant tota la setmana del festival. El programa complet d'actes es pot consultar a la pàgina web ebf.cat i a les pàgines del festival a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instragram.

L'European Balloon Festival està impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. Es tracta d'una oportunitat única a l'Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger.

El cel és una selva

Enguany, l'organització ha volgut que el festival fos més salvatge que mai, i per això ha convocat al cel d'Igualada cinc globus amb espectaculars formes d'animals: en "Parrot", un simpàtic lloro acabat de néixer que s'estrenarà al festival, el Guepard "Duma", que té només un mes de vida i ha volat poquíssimes vegades, el coala "Adelaida" i la pantera "Panther", tots dos fabricats l'any passat i que participaran el festival per primera vegada, i finalment el lleó "Simbaloo" que ja ha volat diverses vegades a Igualada. Molts d'aquests aparells són propietat del zoo britànic Longleat, i tots ells han estat fabricats per l'empresa igualadina Ultramagic Balloons.

Els equips vinguts d'arreu hauran de completar amb èxit els reptes de vol plantejats per la direcció esportiva; tot un seguit de proves divertides i espectaculars tan per al públic assistent com per als equips de vol. No hi faltaran les proves tradicionals com La Llebre –en què els globus participants han de perseguir un "globus llebre" que s'ha enlairat primer canviant constantment de direcció i altitud—o com la Meta del Jutge, en què els pilots han de volar des del camp d'enlairament fins a una diana a partir d'unes coordenades que els hauran donat just abans d'enlairar-se. En aquesta edició del festival s'estrena com a nou director esportiu de la cursa el pilot igualadí Manel Rodríguez, que ahir va destacar que per sobre tot, l'organització vol vetllar per la seguretat dels equips i per fer una trobada que és més lúdica, festiva i familiar que no pas competitiva.

Un any més es repeteix el "Vol de ciutat", que tindrà lloc divendres al matí i permetrà veure una vintena de globus enlairant-se des de diferents punts cèntrics d'Igualada com la Plaça de l'Ajuntament i la plaça de Cal Font, a més del camp de vol del Parc Central. La resta de vols matinals de dijous, dissabte i diumenge sortiran, si les condicions climatològiques ho permeten, des del Parc Central d'Igualada com és habitual.



Divendres: globus i festa infantil

Per tercer any, coincidint amb l'European Balloon Festival al Parc Central, el divendres dia 12 a partir de dos quarts de sis de la tarda, se celebrarà una Festa Infantil que inclourà activitats familiars i l'animació de la Companyia la Belluga. La jornada comptarà amb bombolles gegants, girafes de roba de 3 metres d'alçada, tallers de maquillatge i la presència dels esmolets. Un cop s'hagin enlairat els globus participants en el segon vol de tarda del festival, actuarà la companyia la Belluga amb el seu espectacle "Paüra", en una cita que espera congregar un nombrós públic familiar.

El gran dia, el Night Glow de dissabte

La nit del dissabte dia 13 de juliol tindrà lloc l'encesa nocturna de globus Night Glow, l'acte més multitudinari del festival, que cada any concentra milers d'espectadors al Parc Central. Enguany els globus il·luminats per dintre aniran acompanyats només de música, ja que la normativa impedeix realitzar l'espectacle pirotècnic que es feia habitualment a causa de la proximitat amb una nova benzinera.

Per cloure la nit del dissabte tindrà lloc al mateix escenari del Parc Central els concerts dels grups JoKB i Oques Grasses, en el marc del festival Anòlia. Prèviament i com cada any, la mateixa tarda de dissabte, hi haurà tot un seguit d'activitats familiars a la Fun Zone de l'Avinguda Catalunya, a partir de les 18h, amb jocs gegants, inflables i llits elàstics, entre d'altres. Just abans del NightGlow tindrà lloc la gala d'entrega de premis als pilots guanyadors.

Una quinzena de foodtrucks i diverses barres de restauració oferiran menjar als milers d'assistents, i l'organització convida també a tothom qui ho vulgui a portar-se el pícnic de casa per sopar, i gaudir d'una vesprada a l'aire lliure, que estarà amenitzada pel presentador-showman Pep Callau.

Una quarantena d'Iglús de Vent més creatius que mai

Des del mateix dilluns 8 de juliol Igualada ja s'omplirà d'Iglús de Vent. En total seran una quarantena d'Iglús instal·lats a tots els racons de la ciutat que acolliran activitats esportives, tallers creatius, concerts, pallassos, mostres de fotografia, un homenatge al poeta visual Joan Brossa i fins i tot una acampada.

Es podran trobar iglús en recintes tancats com ara l'Escorxador, la nau de les Encavellades del Museu de la Pell, l'Espai Cívic Centre, l'escola Gaspar Camps o la Biblioteca Municipal, i també en espais oberts com la Plaça de Cal Font, la Plaça Sant Miquel, la Rambla, la pista de l'Ateneu igualadí, Les Comes, el Viver del Rec o l'Estadi Atlètic. Alguns espais repeteixen i d'altres s'estrenen acollint iglús, com és el cas de la Llar d'Infants l'Espígol.

Les activitats culturals estan protagonitzades principalment per entitats igualadines sota la coordinació de l'artista Jordi Enrich, creador del projecte Iglús de Vent. Aquests habitacles d'aire fets amb teles de globus reciclada van néixer precisament en el marc de l'European Balloon Festival i des d'aleshores s'han instal·lat en diversos festivals i mostres artístiques d'arreu del món.

Els globus prenen vida: una imatge gràfica inspirada en les formes especials

El cartell de l'edició de 2019 de l'European Balloon Festival s'ha inspirat en les formes especials convidades a l'edició d'enguany: els globus de forma animal. Així, el cartell reflecteix els globus que prenen vida i que ompliran el cel d'Igualada d'espectacularitat. Ha estat elaborat per la dissenyadora gràfica Anna Costa de l'estudi Evvo.

L'organització segueix apostant per les xarxes socials Facebook, Instagram i sobretot Twitter, ja que gràcies a la seva immediatesa permeten informar en temps real de les qüestions climatològiques que condicionen, més que no pas en cap altre festival, el curs de les activitats previstes i permeten la interlocució amb els espectadors. A través de les xarxes, durant tots els dies del festival, es faran recomanacions específiques per a cada moment, i és per això que es recomana als espectadors seguir-les amb atenció.

Com en les anteriors edicions, s'utilitzaran les etiquetes #VeigGlobus i #EbfIGD, i d'entre tots els usuaris que hagin piulat o penjat posts, fotografies, o històries amb aquestes etiquetes es farà el sorteig d'un vol en globus per al vol matinal de diumenge.

Nova edició del concurs de fotografia amb més premis

L'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada convoquen de nou el Concurs fotogràfic de l'EuropeanBalloon Festival, que premia fotografies realitzades durant els dies que dura el festival, amb premis de fins a 500 euros i diversos vols en globus. Les bases es poden trobar a la pàgina web oficial del festival ebf.cat.