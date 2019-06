ERC ofereix a Junts repartir-se la presidència del Consell de l'Anoia

El grup d'ERC al Consell Comarcal de l'Anoia ha ofert al grup de Junts per Catalunya reeditar el pacte de govern que mantenen des del 2007 i repartir-se la presidència del Consell, dos anys per als uns i dos anys per als altres. ERC ha guanyat les eleccions a la comarca en nombre de vots (per un escàs marge) i de regidors (de manera més folgada), però valora «la bona experiència de govern dels darrers anys al Consell», on s'ha mantingut un govern de CiU (ara Junts) i ERC, sempre, però, sota presidència convergent, de Xavier Boquete.

L'oferta inclou repartir-se la presidència durant dos anys, segons van explicar ahir el president de l'executiva d'ERC a l'Anoia i vicepresident en funcions del Consell Comarcal, David Alquézar, i el portaveu del grup comarcal, Jordi Badia.

«Hi ha dues raons que expliquen aquest oferiment. Primer, que el pacte ha funcionat bé durant aquests anys, amb l'impuls de projectes com la recollida selectiva porta a porta o la consolidació del Campus Motor de Castellolí, i segon, que ERC i JxCat tenen 28 de les 33 alcaldies de l'Anoia», segons ha explicat Jordi Badia, i això els porta a haver d'intentar una proposta de conjunt. De moment, segons Badia, les negociacions formals no han començat i, per tant, tampoc no hi ha una resposta de Junts.

Badia tampoc no va voler avançar res sobre composició del grup d'ERC ni sobre la proposta de president del Consell Comarcal, i va defensar els pactes «naturals» amb Junts a la comarca i fins i tot més enllà de l'àmbit de l'Anoia. En tot cas, va destacar que a nivell de la comarca el treball que s'ha fet amb Junts (abans CiU) ha estat bo, i en aquest sentit va destacar accions de govern com ara la implantació del porta a porta en diferents punts de la comarca. Alquézar va afegir que hi ha altres grans projectes com ara escalfar instal·lacions per mitjà de biomassa. I ell mateix va defensar el paper del Consell de suport, sobretot, a les poblacions petites de l'Anoia.

Badia va afegir que a la comarca, per part d'ERC, s'ha donat suport a la llista més votada, que és el compromís que va prendre amb Junts, i en l'únic cas que no ha estat així, a la Pobla de Claramunt, es van prendre mesures retirant la confiança al regidor que va votar en contra de Junts, quan era la llista més votada. L'alcaldable de Junts a la Pobla, Santi Broch, és justament qui lidera la negociació per part de Junts. Badia ha explicat que «no preveiem obstacles per poder tancar l'acord les pròximes setmanes», de cara a la constitució del Consell.