El grup Igualada Som-hi reclama que l'alcalde faci una proposta de menys despesa del cartipàs

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha fet una contrapoposta al cartipàs proposat per l'alcalde Marc Castells i que portarà al ple d'aquest dijous, després d'haver ajornat la sessió 48 hores. Igualada Som-hi considera que l'increment de la despesa "és excessiu" i per això demana al govern que "redueixi aquest increment als valors que hi ha hagut durant aquest últim mandat i fins i tot fer-la inferior". Igualada Som-hi reconeix que Junts per Catalunya ara té menys regidors però considera que "això no justifica un augment del global de les retribucions del govern com es proposa". Una de les possibilitats per reduir la despesa és passar de 4 a 3 persones com a càrrec de confiança.

Igualada Som-hi demana a Castells que replantegi els càrrecs de confiança, el que faria equilibrar la despesa, que s'ha incrementat, sobretot, perquè s'incorpora el sou de l'alcalde que en el darrer mandat no va computar perquè Castells va renunciar als diners de l'Ajuntament per cobrar el sou de la Diputació de Barcelona, on era diputat i, en els darrers mesos, president.

Si s'accepta aquesta demanda d'Igualada Som-hi no hi hauria increment respecte el darrer mandat. Assegurant aquesta rebaixa, Igualada Som-hi considera que les arques municipals podran destinar més imports a polítiques necessàries per la ciutat i al servei dels igualadins i les igualadines. La formació d'esquerres i progressista plantejarà aquesta proposta al govern entrant i a la resta de grups de l'Ajuntament perquè la puguin considerar. Fonts d'aquesta formació han explicat que els altres grups de l'oposició també tenen sobre la taula la rebaixa de la despesa.



Visita de Cuadras a tots els departaments



Després del ple d'investidura, Igualada Som-hi ja ha començat el treball per aquest nou mandat. La primera acció del grup municipal ha estat visitar tots els departaments de l'Ajuntament per presentar-se davant els treballadors i treballadores i oferir la col·laboració i ajuda en portar la ciutat endavant, tot i ser a l'oposició.