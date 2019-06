La divisió de l'oposició d'Igualada permet a l'alcalde Castells aprovar el cartipàs

El govern de Marc Castells (Junts per Igualada) ha pogut aprovar el cartipàs per al nou govern amb unes concessions mínimes tot i estar en una situació de minoria: passant de tenir quatre càrrecs de confiança com plantejava a tenir-ne tres, com va proposar Igualada Som-hi, va aconseguir el seu objectiu, que no era un altre que trobar com a mínim l'abstenció d'ERC o d'Igualada Som-hi. La proposta de sous generarà una despesa de 720.000 euros, per sobre del 680.000 del final del mandat passat, tal com es va encarregar de recordar al ple la regidora de Poble Actiu, la cupaire Neus Carles.

La divisió de l'oposició a l'hora de defensar les mocions alternatives a la del govern, que està en minoria, va facilitar el camí de l'aprovació. Es va fer evident que aquesta suposada unitat de l'oposició d'esquerres no existeix en aquests moments, la qual cosa, com ahir, dona aire a Castells.

ERC i CUP van defensar una esmena conjunta, Igualada Som-hi, una altra, i Cs no en va presentar cap. Castells va acceptar l'esmena que havia presentat el portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, que plantejava retallar un càrrec de confiança, però va poder mantenir tota la política de sous que tenia en la seva pròpia proposta, que inclou 5 dedicacions exclusives per al govern i 4 de parcials, i, ara, 3 càrrecs de confiança.

La proposta de Cuadras pretenia reduir un sou de 52.000 euros l'any, però abans, el ple va aprovar una altra esmena que havia presentat ERC i Poble Actiu en el sentit de fer una aplicació de la diferència de l'IPC en els sous de l'oposició i en les indemnitzacions per assistir als plens i a les comissions. Petites quantitats, però, que en el seu conjunt sumen, aproximadament, uns 40.000 euros de diferència. La rebaixa de la partida que volia Cuadras va quedar en 10.000 euros anuals, 40.000 en el mandat, lluny dels 200.000 que havia proposat en la seva exposició de motius.

Finalment, la proposta de l'equip de govern es va imposar amb els vots a favor dels 9 membres del govern, els vots en contra d'ERC i Poble Actiu (7), i l'abstenció d'Igualada Som-hi i Ciutadans.

D'aquesta manera, l'alcalde cobrarà 58.372 euros bruts anualment, i els responsables de les regidories d'Ensenyament; Universitats i Joventut; de Governació Interior, Hisenda i Organismes extens; de Sostenibilitat i Mobilitat; i de Promoció de la Ciutat i Esports percebran 52.000 euro bruts anuals. Els portaveus dels grups de l'oposició, després de l'actualització de l'IPC des del 2011 fins ara, cobraran 16.000 euros bruts. Per l'assistència als plens es cobrarà 500 euros, i 106 per l'assistència a les comissions.

Enmig del debat al ple, els grups de l'oposició també es van fer retrets entre ells. Segons les paraules de Cuadras, divendres hi havia un document que acceptava i que va sotmetre a debat de les seves bases, i dilluns se'n va fer un altre, que és el que van presentar ERC i Poble Actiu, però que Cuadras no havia pogut consultar.

El primer ple amb debat del mandat va tenir un to agre en alguns moments, sobretot quan Marc Castells va posar sobre la taula detalls de la negociació que havien establert amb ERC i Poble Actiu, que després no van quedar reflectits en la proposta final. Enric Conill, portaveu d'ERC, va acusar Castells de mentir quan va airejar que el que volia ERC i Poble actiu era tenir els seus propis càr-recs de confiança i que els volia en nom del partit, en aquest ERC. Conill es va encendre en aquest punt del debat i li va etzibar a l'alcalde que era «un mentider» i que no li semblava bé que punts de la negociació que no es portaven a aprovació es donessin a conèixer.

Neus Carles també se les va tenir quan l'alcalde li va dir que els seus regidors de Sant Cugat cobrarien molt més que els regidors d'Igualada. Carles li va respondre que si cobren més és perquè la resta de grups exigeixen cobrar sous més elevats, perquè la seva proposta és de cobrar com a màxim 2,5 vegades el salari mínim. I si es percep més, els regidors ho destinen a entitats socials.