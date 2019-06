Tot just començar, l'oposició recorda a l'alcalde que està en minoria

El portaveu d'Igualada Som-hi, el primer a intervenir en el ple d'ahir, també va ser el primer de recordar a l'alcalde Marc Castells que en aquest mandat no té majoria. «Sembla que vostè no ha entès que està en minoria i que ha d'escoltar el que li diu l'oposició», va etzibar-li Jordi Cuadras en el primer enfrontament del mandat entre govern i oposició.

Cuadras havia fet una primera crítica al govern de Junts per Igualada quan aquest pretenia aprovar el règim de sous i indemnitzacions dels regidors i, també, aprovar la contractació de quatre càr-recs de confiança. És una estructura similar a la que hi havia fins ara, però ha canviat la remuneració de càrrecs perquè hi ha més dedicacions exclusives de regidors i també el sou de l'alcalde, que fins ara no era una càrrega per a l'Ajuntament perquè Castells cobrava com a diputat i president de la Diputació. I el portaveu d'Igualada Som-hi havia demanat a Castells que retallés un dels càrrecs de confiança.

Marc Castells va fer una primera intervenció demanant a Cuadras que retirés la seva esmena, però l'argumentació de l'alcalde va servir de poc. Cuadras es va mantenir ferm i va dir que la tirava endavant. Castells li havia recordat l'esperit dels governs de Jordi Aymamí per intentar fer-li veure que els criteri aleshores era un altre, però Cuadras no va entrar en aquest debat. El seu frec a frec ja s'havia vist moments abans, en el recordatori sobre la situació de govern en minoria de Castells.

La tibantor va ser evident en aquest moment, fins a l'extrem que l'alcalde va suspendre momentàniament el ple per poder renegociar les propostes. Aquesta aturada tenia com a segona intenció presentar la proposta de govern, una esmena a la seva pròpia proposta, que entrava en la petició d'actualització de sous. L'alcalde en aquest impàs de gairebé mitja hora va poder pendre el pols final de quina era la posició de cada grup i plantejar la batalla final.

Tot i que el primer punt de topada de l'alcalde va ser amb Jordi Cuadras, finalment va ser l'abstenció del grup d'aquest últim el que li va permetre aprovar el cartipàs. I després dels retrets mutus entre Castells i Conill per haver airejat temes que «s'han debatut al despatx de l'alcalde», com va definir-los el mateix cap de la corporació, aquella relació que va quedar més tocada és la de Junts i ERC, que es podia pensar abans de constituir els ajuntaments que era la relació més fàcil.