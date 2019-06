El European Balloon Festival preveu fer la trobada amb més participació

Els cinquanta-sis globus que fins ara han confirmat l'assistència al European Balloon Festival faran que enguany la competició tingui més participants que mai. La constància dels igualadins en l'organització d'aquesta trobada, el caràcter familiar que té i el fet de disposar d'espais adequats per a l'enlairament dels globus aerostàtics, ha afavorit que s'incrementin les inscripcions, segons ha explicat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

L'edició d'enguany també ha buscat atraure la mirada dels infants, per això els organitzadors han portat a la capital de l'Anoia cinc globus que tenen diferents formes d'animals. Un coala, un lloro, una pantera, un guepard i un lleó seran els globus estrella d'aquesta edició. Tots ells donaran color al cel d'Igualada i ompliran de vida el Parc Central, que durant quatre dies acollirà públic familiar per gaudir no només dels globus, sinó també de la festa infantil de divendres, en què participa la companyia La Belluga, i dels concerts de JoKB i Oques Grasses, que tindran lloc dissabte, dins del Festival Anòlia, just després de la tradicional encesa nocturna de globus NightGlow.

La trobada d'Igualada, que es farà entre el 10 i el 14 de juliol, serà la concentració de globus més important del sud d'Europa. El festival aplegarà a Igualada globus provinents de diferents països: Austràlia, Japó, Anglaterra, Suïssa, França, Bèlgica, Itàlia, Mònaco, i també de diversos punts de Catalunya i de l'Estat espanyol.

A banda de l'activitat al Parc Central, el centre de la capital de l'Anoia també s'omplirà de globus gràcies al projecte experimental Iglús de Vent. Es tracta de teles de globus reciclades que acolliran activitats culturals i lúdiques d'entitats igualadines.

El European Balloon Festival està impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i per l'empresa fabricant de globus Ultramagic Balloons, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent i Anoia Balloons, i amb el patrocini de Vitogas. Es tracta d'una oportunitat única a l'Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics, i també de volar com a passatger en un dels equips participants.

Els equips hauran de completar amb èxit els reptes de vol que els plantegi la direcció esportiva; proves divertides i espectaculars tant per al públic assistent com per als equips de vol. A més, es farà la prova de la llebre, en la qual els globus participants hauran de perseguir un «globus llebre», i la de la diana.