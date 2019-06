Igualada inaugura la nova aula per a joves amb trastorns a la torre de Cal Salinas

Amb un cost de 862.960 euros, un any d'obres per adequar les reformes i la recuperació dels 850 m2 de l'antiga propietat, junt amb una ampliació de 60 m2 útils, s'ha inaugurat l'Aula Integral de Suport (AIS) torre de Cal Salinas a la capital anoienca.

Amb una aportació de 400.000 euros per part de la Diputació de Barcelona, 200.000 euros provinents de la fundació APINAS i 200.000 més finançats per la Mancomunitat per l'Atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual de la comarca de l'Anoia (MADIA), que integra 21 dels 33 municipis de la comarca, s'ha fet realitat el projecte per donar inici el curs que ve a l'atenció intensiva i integral per a nens i adolescents amb trastorns greus (TMG), per afavorir-ne la seva recuperació i inclusió social i escolar.

De les 16 places inicials per a joves amb trastorns de conducta i comportament, s'ha passat a la possibilitat d'atendre amb el nou centre educatiu fins a 21 joves, que a partir del primer curs de primària i fins a segon de batxillerat rebran suport específic, i alhora les famílies podran accedir a complementar les hores d'estudi del centre educatiu ordinari amb hores lectives al nou AIS d'Igualada. El president de la Fundació APINAS, Enric Fillat, ha volgut subratllar aquest detall i ha assenyalat que «els alumnes que vinguin mantindran l'escolarització a l'escola ordinària, i aquí s'ofereix un suport addicional, perquè l'objectiu és reinserir els nois i noies als centres educatius i a la societat».

Per la seva banda, el president en funcions de la Diputació de Barcelona i també president de la MADIA, Marc Castells, ha destacat que «els ajuntaments d'aquesta comarca estan compromesos amb el desenvolupament del territori». Fillat també ha detallat que serà a partir de la inspecció per part del departament d'Educació i la diagnosi a partir dels informes pertinents que es recomanarà la incorporació dels joves a l'AIS.

La regidora d'Ensenyament, Universitats i Joventut de l'Ajuntament d'Igualada, Marisa Vila, ha afirmat que «aquest pas es fa sempre amb el vistiplau de les famílies, és un suport per a elles» Fillat també ha assenyalat que l'estada màxima dels joves que necessitin aquest servei serà de 2 anys i també que APINAS ja ofereix un itinerari de Transició a la Vida Adulta (TVA) per a joves d'entre 16 i 18 anys.

L'edifici té 2 plantes i soterrani, i la restauració han anat a càrrec dels arquitectes Jaume Riba Samarra i Pep Riba Samarra. Mentre que a la planta baixa s'hi han dissenyat les diferents aules per a l'atenció dels estudiants, el primer pis servirà per acollir de manera interina els nens i joves que ho necessitin i, segons l'arquitecte Jaume Riba, quedarà per completar la reforma dels 250 metres quadrats del soterrani. Riba també ha destacat la unió dels tres espais amb un ascensor i unes segones escales, que se sumen a les senyorials que ja tenia.