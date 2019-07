FGC descarta que el Govern faci aportacions extraordinàries per a noves inversions

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, va assegurar que FGC necessita «estabilitat en la inversió» i va afirmar que tots els projectes que volen dur a terme, com ara l'intercanviador que uneixi les vies del Vallès i Llobregat-Anoia a Barcelona, han de formar part del contracte programa amb el Govern, de 180 milions d'euros anuals. «No volem costar ni un euro més ni un euro menys del que hem costat en els darrers deu anys», va apuntar.

«Ens sentim compromesos i preparats per ser protagonistes de la mobilitat de Catalunya, podem acreditar la feina ben feta i això ens permet afrontar riscos i millorar la qualitat del nostre aire», va declarar Font, que va reivindicar el paper de les empreses com a «bons gestors».

D'altra banda, Font va tornar a exigir que es compleixin els terminis previstos per a l'arribada del Corredor Mediterrani.

Font va alertar que d'aquí a poc el camió elèctric connectat serà una «alternativa plausible» per al transport de mercaderies en detriment l'oferta ferroviària. Si no es compleixen els tempos pactats, va dir, «l'alternativa ferroviària perdrà el tren» del transport de mercaderies.

Font va dir també que l'empresa pública està preparada per assumir la gestió de Rodalies si la Generalitat els ho mana. «El conseller [Damià Calvet] ens va dir, metafòricament: 'Sortiu de la banqueta i poseu-vos a escalfar'. Si el Govern ens demana que fem front a aquest repte, ho farem», va afirmar en un esmorzar informatiu a l'hotel Palace de Barcelona.

En cas que es convertís en el gestor de la xarxa, «al cap de 10 anys el canvi seria absolutament radical per a les persones», va prometre Font, que en tot moment va assegurar que no vol «menystenir» els professionals de Renfe. A més, va demanar una inversió pública estable i va explicar que la companyia ferroviària catalana estudia presentar-se a concursos per operar a Occitània i al País Valencià i, d'aquesta manera, «millorar la mobilitat dels catalans».

No obstant això, Font va tancar la porta a operar en qualsevol lloc del món que no tingui connexió amb Catalunya.

«A nosaltres ens paguen els catalans per millorar la seva mobilitat», va reiterar Font.