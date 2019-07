La innovació premiada pel respecte al medi ambient es mostra a Igualada

Unes càpsules de cafè compatibles amb les màquines Nespresso, totalment biodegradables, per substituir les tradicionals; unes piles també biodegradables; unes calces totalment transpirables, que absorbeixen la menstruació i que han de substituir les compreses i tampons d'un sol ús; un remolc per a l'ús de material sanitari en punts del planeta en via de desenvolupament; i una col·lecció de canelobres fets a partir d'embellidors i poms de portes són algunes de les creacions reconegudes en l'exposició que recull el veredicte dels Premis Catalunya Ecodisseny i que s'ha inaugurat aquest cap de setmana a Igualada, a la seu del Leather Cluster Barcelona.

El president d'Igualada=Disseny, entitat promotora de portar a la capital anoienca la mostra, va destacar els tres objectius de la mostra, que són reconèixer el producte sostenible, la introducció de l'economia circular en la seva producció i la promoció del consum del producte. Vives va destacar que «el disseny ha de prendre la seva responsabilitat en l'impacte social i Igualada=Disseny n'ha de ser una institució responsable, per a la producció sostenible i, alhora, per a l'eliminació de la pobresa i per a la igualtat de gènere», fent referència a alguns dels productes exposats, com les càpsules de cafè o el remolc per a bicicletes i motocicletes ideat per a zones en via de desenvolupament.

Dividits en les categories de producte acabat i comercialitzat, producte en desenvolupament, estratègia i disseny jove, els productes i serveis que s'hi mostren són l'element guanyador, juntament amb dues mencions per cada categoria. Així, les càpsules de cafè reciclades i amb cafè orgànic ideades per Cafès Novell SA, les acompanyaven les mencions d'una màquina d'impressió del sector del packaging que combinava la impressió offset amb la impressió flexogràfica, creada per Comexi Grup Industries SAU; juntament amb unes càpsules 100% hidrosolubles, el Sistema Ecoxop, per a productes de neteja altament concentrats formulats sota certificació ecològica, presentats per Proquimia SA.

A la categoria de Productes en desenvolupament, el producte guanyador, les bateries portàtils biodegradables Powerpad, ideades per Juan Pablo Esquivel, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, l'acompanyaven el disseny de Cocoro, Advanced Lingerie for Periods, unes calces de tela, fines, rentables i reutilitzables que absorbeixen la menstruació, el flux vaginal i les pèrdues d'orina, creades per Femmefleur SCCL, juntament amb Eudec Food, una capsa de cartró d'ecodisseny que pot contenir fins a 4 safates amb diferents receptes, ideada per Serhs Food Area SL, en col·laboració amb Inèdit Innovació SL.

El premi a millor Estratègia el presenta BD Barcelona Design 1972 SL, amb la col·laboració de Ramón Úbeda Castro i Curro Claret, una col·lecció d'accessoris i aparadors creada a partir de components descatalogats fonamentada en el reciclatge. L'acompa-nyava en categoria de menció especial una línia de productes alimentaris fets a partir de fruites i verdures sense sortida comercial a les botigues per transformar-les en brous, cremes, i melmelades, creada per Veritas, en col·laboració amb la Fundació Alícia i Sifu. I també com a menció, LCI Barcelona presentava un model educatiu de formació per incorporar la cultura de la sostenibilitat en totes les disciplines del disseny al servei de les persones.

Finalment, en la categoria de Disseny jove, la guanyadora Laura Perdomo, de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), seu de Barcelona Llotja, presentava Pine Helper, una versió millorada i més ecològica de les trampes existents per combatre l'eruga processionària. A Pedromo l'acompanyaven també premiats el projecte Chukudu 2.0, un remolc adaptable a bicicletes ideat per Alessandor Asnaghi, de l'IED Barcelona Escola Superior de Disseny, juntament amb Blau Orgàsmic, una iniciativa que recupera xarxes de pesca per fer-ne una bossa reutilitzable per portar ampolles de vi.

La mostra es podrà veure exposada a la planta baixa de la seu del Leather Cluster Barcelona fins al 14 de juliol.