JxCat i PSC s'alien per governar al Consell Comarcal de l'Anoia i deixar fora ERC

JxCat i el PSC han pactat per governar conjuntament al Consell Comarcal de l'Anoia. Malgrat que ERC va ser la llista més votada el darrer 26-M a la comarca i serà la força que tindrà més consellers, JxCat i PSC han decidit aliar-se. El fins ara president del Consell Comarcal i alcalde de Masquefa, Xavier Boquete (JxCat), pilotarà l'ens els primers tres anys. El darrer ho farà el president del PDeCAT a l'Anoia, Santi Broch. L'acord arriba després que l'antiga convergència hagués governat amb coalició amb ERC durant 12 anys.

Broch ha explicat que malgrat que amb els anteriors socis a l'ens comarcal "no existia cap motiu per trencar", ha estat el desenvolupament del polígon de Can Morera (Òdena) el gran detonant. El president del PDeCAT ha apuntat al fet que la seva formació volia apostar pel desenvolupament de la zona "vital per combatre les elevades xifres d'atur que hi ha a l'Anoia", un fet que l'alcaldessa d'Òdena, la republicana Maria Sayavera, no compartiria.

El pacte es va coure a finals de la setmana passada i aquest dilluns, representants de les dues formacions, l'han volgut fer públic. Des del PSC, han assegurat que, malgrat no presidir l'ens, el seu suport a JxCat respon a la voluntat de "poder participar en les millores econòmiques i socials a la comarca" des de dins.

L'aliança amb els socialistes, ha insistit Broch, no és difícil d'entendre després que "s'hagin viscut pactes de tot tipus al territori" després de les darreres municipals. Broch ha volgut posar com a exemple el seu municipi, la Pobla de Claramunt, on malgrat que JxCat va guanyar els comicis, els vots d'ERC i PSC van fer alcalde Antoni Mabras, cap de llista de Participa.