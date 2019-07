La piscina municipal d'estiu d'Olesa ha registrat 4.400 persones usuàries durant l'onada de calor

Durant l'onada de calor de la setmana passada, la piscina municipal d'estiu d'Olesa de Montserrat ha registrat un afluència de 4.406 usuaris, la majoria dels quals hi ha accedit de manera gratuïta. Atenent la situació de risc per l calorada, l'Ajuntament d'Olesa va decidir obrir portes a l'equipament a partir de dijous.Dijous i divendres, l'accés va ser gratuït per a tothom, mentre que dissabte i diumenge es va prioritzar l'accés per als col·lectius vulnerables per l'onada de calor: menors de 14 anys, majors de 65, embarassades i persones amb disminució superior al 33%. Des d'aquest dilluns ja no hi ha accés gratuït, i per tant, les tarifes són les ordinàries.

La mesura aplicada per l'Ajuntament d'Olesa ha comportat un reforç de personal de la piscina d'estiu, que divendres, dissabte i diumenge van tenir dos socorristes més. També s'han hagut d'incrementar les hores de neteja habitual de l'equipament amb tres hores extres més cada dia (divendres, dissabte i diumenge) ja que l'afluència de gent ha generat que, per exemple, la zona de pícnic o de vestidors hagi acumulat força deixalles i brutícia.

Malgrat tot, l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha destacat que, davant l'onada de calor, aquesta és una de les mesures que poden aplicar els ajuntaments, sobretot "per protegir els col·lectius més vulnerables a la calor". La iniciativa d'obrir gratuïtament la piscina és el primer cop que es prenia a Olesa. Inicialment es va aplicar la gratuïtament a totes les persones empadronades a Olesa. Veient l'alta afluència d'assistència de dijous i divendres, per al cap de setmana es va decidir prioritzar els col·lectius vulnerables i mantenir les gratuïta només per als menors de 14 anys, persones majors de 65, embarassades i persones amb disminució superior al 33%.

La mitjana de persones usuàries dijous i divendres va ser de 1.400 persones, la majoria de les quals van entrar gratuïtament. Després de "l'efecte crida" dels dos primers dies i el manteniment de la gratuïtat de l'entrada per a certs col·lectius, la mitjana d'afluència de gent dissabte i diumenge va ser de 800 persones diàries. D'aquestes, 200 van entrar gratuïtament. L'alcalde ha destacat que es dona la circumstància que moltes de les persones que van a la piscina d'Olesa el cap de setmana són persones d'altres municipis de la rodalia, atretes per l'entorn i l'espai que ofereix l'equipament olesà.

Finalitzada l'alerta per l'onada de calor, a partir d'aquest dilluns, i mentre no hi hagi una nova alerta, la piscina torna a ser de pagament per a tothom, amb les tarifes habituals. Miquel Riera ha remarcat que la decisió de tornar a establir la gratuïtat de la piscina per als col·lectius vulnerables vindrà donada per les alertes que emet Protecció Civil d'acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya.