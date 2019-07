Badia fa un govern amb tres grans àrees a l'Ajuntament de Calaf

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, tindrà dedicació exclusiva durant el nou mandat, amb un sou de 40.272,26 euros bruts anuals. La xifra respon a l'aplicació de l'actualització salarial, en un percentatge equiparable al que han rebut els treballadors públics durant el 2018.

La resta de regidors i regidores no tindran dedicació exclusiva ni parcial i, per tant, cobraran el que es coneix com a indemnitzacions. En aquest capítol, l'Ajuntament ha aprovat pagar 225 euros per l'assistència a la reunió transversal d'equip de govern; 100 euros a cada regidor per assistir a la reunió de Junta de Govern; 75 euros per assistència a la comissió informativa i a la Junta de Portaveus; 100 euros a cada regidor per l'assistència als plens i 125 euros per regidor per participar a la Comissió Especial de Comptes. Si han d'assumir de manera accidental l'alcaldia, el regidor que es faci càrrec de la responsabilitat en cobrarà 30.

L'Ajuntament de Calaf quedarà dividit en tres grans àrees i amb serveis delegats a persones comissionades. Les àrees social, econòmica i territori i medi ambient fixen l'estructura. Aquestes estaran encapçalades pels regidors amb més experiència: el mateix alcalde, Jordi Badia, i Montse Mases i Jordi Fitó, que en faran la supervisió i coordinació general.

De l'àrea social, que coordina Jordi Fitó (responsable de l'Àrea Social i regidor de Cultura i Joventut), també en pengen la regidora Mercè Biosca i Sugrañes (Esports i Participació ciutadana); i Bet Miquel i Verdés (regidora d'Ense-nyament, Salut, Igualtat i habitatge).

A l'àrea econòmica serà dirigida per Montserrat Mases Sala (que també és regidora de l'Àrea econòmica i d'Economia i Hisenda, Promoció econòmica i Turisme.

I els temes de Medi Ambient i Territori queden en mans de l'alcalde, Jordi Badia. En aquesta àrea també hi ha: Tomàs Agulló i Lloret (regidor de Medi Ambient)

Jordi Biosca i Pou serà el regidor d'Urbanisme i Via pública.