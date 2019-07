ERC de l'Anoia està "decebuda" amb Junts perquè no ha volgut pactar el Consell

"Decebuts". Així se senten els republicans després que JxCat hagi decidit pactar amb el PSC per governar al Consell Comarcal de l'Anoia i desbancar ERC després de 12 anys governant junts l'ens.

El portaveu republicà al Consell Comarcal i alcalde de Calaf, Jordi Badia, ha acusat JxCat d'actuar "amb l'única raó de mantenir el poder a qualsevol preu". "Som víctimes dels resultats de les eleccions perquè si no haguéssim guanyat, ells ens haurien vingut a buscar i els hi hauríem donat suport", ha assegurat. Badia ha acusat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, d'estar darrera del pacte i ser "la mà negra" de l'acord "per despit", ja que ha perdut el seu càrrec de diputat a favor d'un d'ERC.

Els republicans consideren que l'acord no representa la comarca però, malgrat tot, asseguren que no actuaran "des de la rancúnia". "Continuem amb la mà estesa", han insistit. JxCat d'actuar "per despit" i amb "l'única raó de mantenir el poder", i ha lamentat que "ni tan sols s'hagin dignat a respondre el telèfon" per escoltar la proposta de pacte d'ERC, que era el de continuar governant junts i amb un presidència compartida de dos anys cadascun.

Badia considera que darrera d'aquest pacte entre JxCat i els socialistes hi ha una "mà negra" i ha acusat directament l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ja que, segons el republicà, "ha actuat per despit" per haver perdut el seu càrrec de diputat a favor d'un d'ERC. Pel portaveu d'ERC al Consell Comarcal, ni l'afer de la Pobla de Claramunt, on CiU va perdre l'alcaldia tot i ser la força més votada, ni tampoc la visió sobre el polígon d'Òdena justifiquen la posició de JxCat al Consell Comarcal de l'Anoia. A la Pobla, qui va ser cap de llista d'ERC i únic reperesentant de la formació a l'Ajuntament va votar a favor del candidat del PSC i va deixar CiU, la força més votada, a l'oposició. ERC. en saber-ho, el va fer fora de la formació.

Badia considera que el pacte entre JxCat i el PSC no representa la comarca. "A l'Anoia hi ha 17 municipis governats per ERC, 11 pel PDeCAT i només 1 pels socialistes", ha recordat. Malgrat tot, el portaveu republicà ha assegurat que no treballaran "des de la rancúnia", i ha insistit en que continuen "amb la mà estesa per treballar per la comarca".