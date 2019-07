Junts de l'Anoia pacta amb el PSC per mantenir-se al govern i deixa fora ERC

JxCat estarà 4 anys més governant el Consell Comarcal de l'Anoia. ERC, força guanyadora a la comarca, li oferia un repartiment del govern, dos anys per a uns i dos per als altres, però el PSC li dona suport per fer govern i li garanteix la presidència 4 anys. Junts (abans CiU) ha tingut un govern amb els republicans que ha durant 12 anys, i ara decideix trencar-lo.

A l'Anoia, la relació entre ERC i els postconvergents s'ha tensat molt en diferents indrets. A Igualada, en el darrer ple, les dues formacions amb polítics a la presó van protagonitzar la part més agra del debat i el PSC (a través de la candidatura en coalició Igualada Som-hi) va ser la clau perquè l'alcalde Marc Castells (Junts) pogués aprovar les remuneracions dels cartipàs. I encara hi ha sobre la taula el dolor per la pèrdua de l'alcaldia de la Pobla de Claramunt pel vot del cap de llista d'ERC a favor del PSC.

Santi Broch, que havia de ser l'alcalde de Junts, és a l'oposició, però també és qui ha portat la negociació de Junts amb la resta de grups. I en aquesta negociació s'hi ha inclòs un relleu intern. Els tres primers anys és previst que el president sigui Xavier Boquete, continuant la tasca que ha fet en els darrers mandats. I en el darrer any, el president del Consell serà justament Santi Broch.

Ara, serà ERC la que tastarà l'amargor d'haver governat i no tenir pes a l'Anoia. Malgrat que ERC va ser la llista més votada el darrer 26-M a la comarca i serà la força que tindrà més consellers, JxCat i PSC han decidit aliar-se. Broch ha explicat que tot i que amb els anteriors socis a l'ens comarcal «no existia cap motiu per trencar», ha estat el desenvolupament del polígon de Can Morera (Òdena) el gran detonant. El president del PDeCAT ha apuntat al fet que la seva formació volia apostar pel desenvolupament de la zona «vital per combatre les elevades xifres d'atur que hi ha a l'Anoia», un fet que l'alcaldessa d'Òdena, la republicana Maria Sayavera, no compartiria.

El pacte es va coure a final de la setmana passada i aquest dilluns, representants de les dues formacions, l'han volgut fer públic. Des del PSC, han assegurat que, malgrat no presidir l'ens, el seu suport a JxCat respon a la voluntat de «poder participar en les millores econòmiques i socials a la comarca» des de dins.

L'aliança amb els socialistes, ha insistit Broch, no és difícil d'entendre després que «s'hagin viscut pactes de tot tipus al territori». I posa com a exemple el seu municipi, la Pobla de Claramunt.