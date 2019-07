Igualada busca millorar el civisme dels propietaris de gos i els patinets elèctrics

L'Ajuntament d'Igualada fa una campanya de civisme destinada a millorar l'actitud dels propietaris de gos que no recullen les femtes del seu animal, els que circulen amb patinet mostrant poc respecte caps als vianants i per educar els que encara tiren tovalloletes de paper al wàter. L'Ajuntament ha presentat avui aquesta iniciativa que ha incorporat a la campanya de civisme "Tu ets el millor exemple", que vol promoure les actituds cíviques entre la ciutadania. El regidor de sostenibilitat i mobilitat, Miquel Vives, ha presentat aquest matí els tres nous àmbits en què incidirà la campanya, actituds les quals el consistori ha detectat més mancances.

El primer àmbit posa l'objectiu de sensibilitzar els propietaris de gossos per tal que recullin els excrements de les seves mascotes de la via pública. El segon incideix en les noves mobilitats, els patinets, i recomana l'ús de casc per garantir la seguretat del seu usuari i la correcta convivència amb els altres usuaris a la via pública. Finalment, la tercera actitud que es vol recordar i incentivar és el de llençar les tovalloletes a la paperera i no al vàter.

La campanya impulsada per l'Ajuntament d'Igualada es podrà veure a les xarxes socials, mitjans de comunicació i també s'editarà material divulgatiu. Aquesta iniciativa, emmarcada dins del projecte Igualada Ciutat Amable, vol implicar el ciutadà com a persona responsable i protagonista indispensable que ha de fer possible una ciutat millor.