Olesa commemora els 25 anys dels grans incendis del país

Fa 25 anys de l'estiu dels grans focs del Bages i el Berguedà, i va ser un any especialment dur per la proliferació de focs. Coincidint amb el 25è aniversari dels incendis del 1994 a l'entorn d'Olesa de Montserrat, on es van cremar més de 900 hectàrees, el Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà i l'ADF d'Olesa, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olesa, han organitzat un seguit d'activitats que, sota el títol «Estiu de foc», volen recordar aquesta efemèride i conscienciar la població sobre la importància de prevenir els incendis forestals. Ahir va tenir lloc la primera activitat d'aquest cicle, una xerrada; la segona és una excursió que es farà diumenge, 7 de juliol, pel terreny afectat per l'incendi fa 25 anys a Olesa de Montserrat. La sortida començarà a dos quarts de 9 del matí.

El divendres 12 de juliol es farà a la Casa de Cultura la projecció del documental 1994. Estiu de Foc, un debat sobre la situació forestal avui dia i sobre com ha evolucionat en aquests 25 anys. Posteriorment, s'inaugurarà una exposició a la mateixa Casa de Cultura.

Els incendis forestals de l'estiu del 1994 a Catalunya són considerats els més greus de la història del país. Van cremar més de 76.000 hectàrees de bosc en un total de 60 incendis. El dia més fatídic de tot l'estiu, però, va ser el 4 de juliol, quan es van declarar els grans incendis del Bages i el Berguedà, que van cremar 45.000 hectàrees, i van destruir el 50% del bosc d'aquestes comarques. Es va trigar quatre dies a controlar-lo.

Al foc del Baix Llobregat hi van perdre la vida tres joves de Terrassa, que van quedar atrapats en una cova de Collbató. L'incendi va afectar els termes de Collbató, Esparreguera, Olesa, Monistrol i Vacarisses.