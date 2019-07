Picabaralla a quatre bandes pel pacte d'Igualada i el del Consell

Primer van ser Junts i ERC que es van intercanviar acusacions sobre el perquè dels acords entre els grups postconvergents i el PSC tant a Igualada com al Consell. Ara s'hi han sumat els cupaires de Poble Actiu i els representants d'Igualada Som-hi. Els pactes a municipis i al Consell han generat tensió i no haver pogut establir alguns acords entre Junts i ERC, els partits que lideren les opcions independentistes, ha provocat molt malestar entre aquestes dues formacions.

Ahir, els que van entrar en el debat van ser els cupaire de Poble Actiu, que van donar per fet que entre Junts i PSC hi havia hagut un acord amb l'Ajuntament d'Igualada, que tenia un segon efecte al Consell. Amb el primer acord, una abstenció a canvi que l'alcalde, Marc Castells, renunciés a una de les persones càrrec de confiança (va passar de 4 a 3), el govern igualadí va aconseguir tirar endavant la seva proposta econòmica sobre retribucions. Amb un segon acord, aquest cop al Consell, Junts es garanteix la presidència de l'ens i resta per saber quina és la compensació als socialistes. En aquest cas, ERC era el partit amb més vots i regidors de la comarca, i el pacte el deixa a l'oposició.

En un comunicat, la candidatura igualadina Poble Actiu lamenta que «Igualada Som-hi, el grup municipal liderat per Jordi Cuadras a l'Ajuntament d'Igualada, s'hagi prestat a donar suport al cartipàs de l'alcalde Castells». Per als cupaires, «Jordi Cuadras s'ha desmarcat de la iniciativa conjunta amb les altres forces d'esquerra malgrat les converses mantingudes al llarg d'una setmana, i s'ha abstingut, de manera que ha aplanat així el camí per aprovar increments importants de càrrecs i retribucions per al govern de Junts per Igualada, liderat per Marc Castells els propers 4 anys».

Aquest relat dels fets i dels acords i desacords amb les altres forces, ha molestat Igualada Som-hi, que ha respost amb una nota en què retreu a Poble Actiu haver posat sobre la taula de negociació dels tres partits d'esquerra que hi hagués un càrrec de confiança amb un sou de 16.000 euros. En aquest desacord d'Igualada Som-hi es va trencar la possibilitat de presentar un govern alternatiu a Castells. Fins ara, no s'havia relacionat Poble Actiu amb l'interès de crear aquesta plaça amb càrrec al pressupost municipal. Castells havia fet la mateixa acusació, però adreçada a ERC, en el ple d'aprovació de les remuneracions.

Poble Actiu assenyala que hi ha evidències per pensar que aquesta abstenció ha estat una de les condicions que ha fet possible el pacte del Consell Comarcal de l'Anoia. Segons el comunicat de Poble Actiu, «tot sembla indicar que l'abstenció al ple de cartipàs de l'Ajuntament d'Igualada ha estat el mercadeig necessari perquè el pacte de govern al Consell entre l'antiga convergència i el PSC hagi estat possible».

Poble Actiu també «lamenta» que «l'alcalde d'Igualada hagi liderat aquesta operació de Junts per Igualada per conservar la cadira de presidència al Consell Comarcal, i s'hagi aliat amb personatges tan foscos del PSC com l'alcaldessa de Vilanova Noemí Trucharte o l'exalcalde d'Òdena Francisco Guisado». En aquest sentit, els hereus de la CUP consideren que «la jugada a Vilanova vulnera el principi d'autonomia del regidor Barón però, a més, significa l'aliança de Castells i Junts per Igualada amb una persona que s'ha posicionat de manera destacada en contra de les llibertats nacionals del nostre poble i, especialment, com a repressora de la llibertat d'expressió de diversos vilanovins perseguits injustament per penjar cartells que cridaven a participar en el referèndum de l'1 d'octubre». Poble Actiu assegura que fets com aquests fan que «la relació amb Igualada Som-hi es refredi i que la confiança amb en Jordi Cuadras es vegi malmesa».