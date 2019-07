El PSC de Vilanova acusa Poble Actiu de ser «intransigent»

PSC Vilanova del Camí va emetre ahir un dur comunicat contra Poble Actiu-CUP d'Igualada acusant-los de «ser uns intransigents i no tenir cultura política». Els socialistes responien a un comunicat del dia anterior en què Poble Actiu-CUP retreia a Junts els pactes que havien establert amb els socialistes deixant de banda els republicans i els cupaires.

«No acceptarem de cap manera les referències que fan a l'alcaldessa de Vilanova del Camí, demostrant, un cop més, el poc sentit de la democràcia que té aquest partit, que passa per alt que Noemí Trucharte [alcaldessa de Vilanova del Camí] ha estat escollida pels seus veïns sobirans, quasi amb una majoria absoluta». Trucharte és alcaldessa gràcies al fet que el regidor de Junts, per ordre de la direcció del partit, va abandonar el pacte que s'estava coent entre totes les forces del municipi per evitar que la candidata socialista governés quatre anys més Vilanova. Jordi Burón no va votar la candidata de les llistes alternatives i això va permetre que Trucharte obtingués l'alcaldia amb una majoria simple. A Igualada es va repetir el mateix vot en la investidura i en el ple de les remuneracions als regidors, però amb els papers intercanviats. Junts també compta amb socialistes al Consell Comarcal, on ERC és el partit que té més cadires.

Els pactes municipals i al Consell Comarcal de l'Anoia han crispat les relacions polítiques a la comarca. El gir de Junts per aïllar ERC allà on ha pogut ha molestat els de Junqueras.