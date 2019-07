La intensa calor i un ruixat no aturen el 30è aniversari de Mal Llamp d'Igualada

Amb unes temperatures que s'enfilaven prop dels 40 ºC, la plantada de les 10 bèsties de les colles convidades al 30è aniversari de la colla Mal Llamp d'Igualada prevista per a les 5 de la tarda es va dilatar ahir fins a les 7, moment en què va començar la cercavila sense foc que va recórrer el centre d'Igualada. La cintura de la celebració va ser posada a prova dues hores més tard, quan es va passar de la calor de la tarda a un ruixat d'estiu de 5 minuts.

Dos-cents diables procedents d'arreu es van aplegar a la plaça de Cal Font d'Igualada per celebrar el 30è aniversari de la colla Mal Llamp, nascuda el 1989 al barri de Santa Caterina. La Tarasca de Cervera, el Drac de Canyelles, el Drac Bufut de Masquefa, l'Aegis-Boc de Can Rosés del barri de les Corts de Barcelona, el Drac de Montbui i el Drac de la Llacuna, així com la Víbria Jove d'Igualada, el Flameus i la Voraxis van ser el bestiari present que van felicitar el drac Mal Llamp pels seus 30 anys.

A un quart de set de la tarda la Tarasca, bèstia del Ball de Diables de Cervera Carranquers, arribava travessant la plaça de Cal Font per arribar a plantada de bèsties davant la Biblioteca Central d'Igualada, mentre es coneixia que el Drac Bufut de Masquefa al final no hi havia pogut assistir. Els més petits rodaven pels tallers de maquillatge, dibuix i xapes mentre els portadors de les bèsties s'ajustaven les faixes, la cinquantena de tabalers assajaven les percussions i les colles es preparaven per a la cercavila. El recorregut va passar pel carrer Sant Magí, la rambla Sant Isidre, el carrer Custiol, el Santa Maria; va travessar la plaça de l'Ajuntament per arribar a la plaça de la Creu pel carrer de l'Argent i va enfilar de nou el carrer Sant Magí per acabar de nou a la plaça de Cal Font. Les corredisses van aparèixer pels volts de les nou del vespre quan de la calor de la tarda es va passar a un ruixat d'estiu, curt però intens. L'aniversari tenia previst l'acte central a mitjanit, quan l'espectacle de llum i color havia d'escenificar el naixement dels elements i bèsties que han aparegut al llarg de les tres dècades del Grup Mal Llamp.