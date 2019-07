Joves invidents combinen cuina i esports a l'Anoia

Prop d'una trentena de nens i joves d'entre 6 i 17 anys va participar fins ahir, a Santa Margarida de Montbui, en les colònies anuals organitzades per l'Organització Nacionals de Cecs Espanyols (ONCE) de Catalunya, on a través de la pràctica esportiva i activitats domèstiques es fomenta l'autonomia d'invidents joves per a una menor dependència.

Enguany, la introducció al senderisme amb una barra bidireccional per a dos guies, la pràctica del golball, futbol 5, tallers de cuina i un concurs per poder participar en una classe d'un xef a Madrid van ser els plats forts de l'estada del grup a la casa de colònies anoienca La Censada, que va començar dimarts passat.

Dimecres, un grup de nens i nenes van poder practicar senderisme amb una barra bidireccional de 3 metres: en un extrem es col·locava un monitor i en l'altre, el jove. Els infants van poder fer, així, un primer tast dels entorns boscosos de La Censada amb una disciplina que els permet competir en maratons i curses de muntanya. Un segon grup va poder practicar el golball, esport paralímpic reconegut a escala internacional amb el jove jugador professional Mamadou Faye, membre de la selecció espanyola de golball i que actualment es prepara per als Jocs Paralímpics del Japó el 2020. Els joves també van practicar un primer exercici d'orientació per saber les mides del camp a partir del so de les pilotes que els monitors sacsejaven com si fossin maraques als extrems del camp i, després, entrenar la pena màxima, els penals.

De totes les colònies que es fan a escala espanyola, en aquestes també es du a terme un concurs Masterchef: «No ens agrada dir que és una competició», assenyalava Xavier González, coordinador de les colònies.

Els guanyadors sortiran després d'avaluar com han fet les broquetes de fruita, les pizzes, els croissants de xocolata i el taller de canapès divertits; també es puntuarà la creació gastronòmica i es valorarà el grau d'assoliment d'objectius. «La cuina la fem amb receptes senzilles. Busquem que els joves desenvolupin la seva autonomia, que aprenguin a cuinar sols, que treballin els aliments amb higiene i que ho recullin tot un cop finalitzada la recepta».

Aquestes colònies, però, també propicien que es posin en pràctica altres aspectes com ara fer-se la maleta, detallava González, amb la intenció d'aconseguir unes competències que es valoren des del «Centre de Recursos Educatius de l'ONCE, amb el treball de les educadores que cada nen i jove té als seus centres durant l'any lectiu».

Els participants a les colònies anoienques són nens i nenes vinguts d'arreu de Catalunya, afiliats i no afiliats a l'ONCE. Una estada per promoure la convivència, les dinàmiques de grup i l'autonomia d'invidents totals i de baixa visió, i que serveix per complementar les activitats que durant l'any organitza l'ONCE.