Una nova edició del festival al Pont del Diable sona per a 2.000 persones

Martorell ha donat el tret de sortida a una nova edició del festival Pont de les Arts Sonores (PAS), que un any més ha il·luminat i customitzat l'emblemàtic Pont del Diable per a l'ocasió. La primera de les tres sessions del festival ha portat aquest cap de setmana unes 2.000 persones a la cita musical, que guanya adeptes edició rere edició.

La primera de les actuacions va ser a càrrec de l'Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona, que va presentar l'espectacle 80's Symphonic, amb versions de grups com Queen, Abba, Michael Jackson, o Madonna, i davant d'un públic totalment entregat i que, bo i dret, va dedicar llargs aplaudiments al grup al final de la darrera peça. L'endemà, dissabte, va ser el torn del grup Maruja Limón, que també es va posar el públic a la butxaca amb una narració musical d'hora i mitja de durada sobre les seves vides, i en què s'anaven enllaçant i sobreposant ritmes llatins, notes mediterrànies i alguns elements del pop, combinant-ho amb arrels flamenques. Una de les seves veus, Sheila Quero, no va passar per alt l'emblemàtic entorn: «Crec que és l'escenari més bonic que hem trepitjat mai».

El 12 i 13 de juliol serà el torn de Luísa Sobral, Xiula i Monica Green; i el 19 i 20, de Grupo Compay Segundo, Xics'n Roll Band, i Flore M.