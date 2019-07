Els regidors de Castellví tindran més dedicació i més retribució en l'actual mandat

Castellví incrementa la dedicació d'alcalde i regidors amb la intenció, segons el govern, de tenir més presència dels regidors «per millorar la resposta a les necessitats ciutadanes». L'Ajuntament de Castellví de Rosanes comptarà aquest mandat 2019-2023 amb una major presència dels regidors i regidores de l'equip de govern al Consistori.

Les dedicacions i retribucions dels electes van quedar aprovades pel ple. L'alcalde, Adrià Camino, tindrà una dedicació aprovada del 75%. La regidora Teresa Mínguez tindrà una dedicació del 100%, i hi haurà dos regidors a dedicació parcial: Joan Carles Almirall (50%) i Victoria Castellanos (49%).

Per a Camino, «amb un Ajuntament sanejat i amb els grans reptes que té Castellví de Rosanes per davant aquests quatre anys, creiem que és necessària la presència constant» a l'Ajuntament. Segons que assegura l'alcalde, «aquesta major dedicació i implicació es manifestarà en una millora substancial del municipi» i afirma que «la funció principal dels polítics és la de solucionar els problemes i preocupacions de la ciutadania, així com prendre decisions».

En aquesta línia, Camino considera que «tenir poca presència dels representants de la ciutadania a l'Ajuntament és sinònim que la ciutadania tingui poca presència en aquesta institució» i per això s'ha optat per tenir quatre membres de l'equip de govern amb dedicació. podrà atendre tant «la gestió del dia a dia» com «la planificació estratègica i la visió de conjunt» que és «igualment necessària».