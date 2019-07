Som Montbui-ERC entra al govern de la població i consolida la majoria absoluta

ERC s'incorpora al govern de Santa Margarida de Montbui. Aquest dimarts s'ha celebrat a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el Ple d'aprovació del Cartipàs Municipal pel mandat 2019/2023, i en el qual s'ha materialitzat el pacte de govern entre la formació guanyadora de les eleccions Ara Montbui i Som Montbui-ERC que ja va donar el seu suport en el Ple d'investidura a Schummi Juárez com alcalde del municipi. L'acord contempla que ERC tindrà la quarta tinença d'alcaldia, i que Isabel Guerrero, la regidora republicana serà la responsable d'Esports.

El nou govern que encapçalarà Schummi Juárez amb 7 regidors comptarà, així, amb majoria absoluta.

El nou equip de govern comptarà a més amb altres 3 tinences d'Alcaldia. La primera serà per Coral Vázquez, mentre que la segona i la tercera seran, respectivament per Adrià Castelltort i Jesica Arroyo.

Tant Ara Montbui com Som Montbui-ERC es feliciten per l'acord aconseguit en una nota que han distribuït aquest dimecres "perquè assegura la governabilitat del municipi pel proper mandat 2019/2023. Per ambdues formacions polítiques aquest és un bon acord, que obre una etapa de col.laboració per treballar per un canvi en manera de governar, i portar a terme propostes programàtiques coincidents en els dos partits, que facin possible l'anhelat canvi que demanava Montbui, després de més de 30 anys de majoria absoluta socialista al municipi".