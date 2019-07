La festa dels globus d'Igualada es posa en marxa

L'European Balloon Festival d'Igualada s'ha posat en marxa aquest matí de dijous. La del 2019 serà l'edició amb més aparells, amb una seixantena de pilots inscrits. A primera hora, quan el sol tot just treia el cap, s'ha dut a terme un vol d'estrena, una primera prova per als pilots que en aquesta jornada inaugural conviden també la premsa.

L'edició d'enguany té un protagonista clar al cel, els globus amb formes d'animals, una proposta que es vol que sigui un atractiu per als més petits.

L'Euorpean Balloon Festival és una concentració internacional de globus aerostàtics que es va celebrar per primera vegada l'any 1997 a Igualada. Des d'aleshores s'ha consolidat com una competició i un festival de referència a nivell europeu, perquè la trobada té un esperit competitiu relatiu i és molts més una trobada dels amants del vol tranquil que ofereix el globus aerostàtic..

A part dels vols de concurs cada matí i cada vespre, destaquen els iglus de vent que es munten a la ciutat i on grups i entitats hi aporten activitats, el vol de ciutat de divendres amb els globus volen sobre de les teulades d'Igualada i, especialmente, la nit del dissabte, on el lliurament de premis esdevé un gran espectacle amb tots els globus disposats sobre la gespa del Parc Central il·luminats per les seves flames.