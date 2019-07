Igualada Som-hi reclama una auditoria per comptes de la universitat el 2012-15

Igualada Som-hi demana una auditoria externa i independent per aclarir el tema de les factures del Campus Universitari, 370.000 euros sobre els quals hi ha dubtes. Aquest és un tema que Ajuntament i Universitat de Lleida ja havien tancat i havien donat per bona la gestió que es va fer i, per tant, sense demanar responsabilitats, però aquesta setmana ha tornat a sortir a la palestra arran d'informacions periodístiques.

Es tracta de factures mensuals emeses entre els anys 2012 i 2015 per valor d'entre 700 i 2.500 euros, la majoria de les quals justificades amb un epígraf genèric de «col·laboració tècnica» i guardades amb noms com «extra juny». Les dues persones que haurien cobrat la major part d'aquestes quantitats eren el director del consorci i professor de la UPC, Lluís Ollé (67.000 euros), i la directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada i llavors regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament, Anna Bacardit (71.000 euros).

El grup municipal d'Igualada Som-hi ha demanat que la direcció del Campus Universitari en-carregui una auditoria externa per aclarir les factures de «col·laboració tècnica» de fins a 370.000 euros que van emetre Bacardit i Ollé. Aquesta formació, que va ser la crossa de l'alcalde Marc Castells per aprovar tant la seva elecció com a alcalde com les primeres votacions del règim de retribucions municipals, considera que «sobre el Campus d'Igualada no hi pot haver cap ombra de dubte i que, tot i que les investigacions internes de la UPC i la Generalitat van tancar l'assumpte, el millor seria fer una auditoria externa sense cap de les institucions implicades en la direcció del centre, ja que tant la UPC com la Generalitat formaven part del Consorci». El grup format per PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta remarca que «el Campus Universitari és un projecte clau pel present i el futur de la ciutat i que per això cal aclarir aquest assumpte de manera contundent».

Igualada Som-hi lamenta que no sigui la primera vegada que el Campus Universitari surt a la premsa per assumptes que no són de l'activitat acadèmica i recorda que fa quatre anys ja va ser polèmic el fitxatge d'un exregidor com a professor universitari encara que no n'hagués exercit mai, tot superant altres candidats amb experiència, i també la contractació d'un familiar d'una exregidora amb responsabilitats directives al centre.

Tant l'Ajuntament com la Universitat de Lleida han fet un comunicat en les darreres hores destacant que aquest tema va ser analitzat en el seu moment i ara està tancat.