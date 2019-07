Calaf recorda el constructors dels gegants en el seu 25 aniversari

Els Geganters i Grallers de Calaf celebren el seu 25è aniversari. El proper 27 de juliol se celebrarà una trobada gegantera on hi participaran més de 10 colles d'arreu de Catalunya per celebrar l'aniversari. La cercavila començarà a les 18.30h al passeig Santa Calamanda. L'acte central estarà presentat per la periodista Elisabet Carnicé i inclourà un homenatge a la família solsonina Casserras, constructors dels gegants de Calaf.

L'any 1994 es va celebrar el bateig dels gegants de Calaf, Jaume i Calamanda, a la plaça Gran. Des d'aleshores, han passat vint-i-cinc anys i la colla de Geganters i Grallers de Calaf han organitzat una tarda gegantera per celebrar-ho el proper 27 de juliol.

Aquest dia, partir de les 17.30h es realitzarà la plantada de gegants al passeig de Santa Calamanda i la cercavila començarà a les 18.30h que seguirà un llarg recorregut pels carrers del poble fins que a les 20h els gegants entraran a la plaça Barcelona 92 on es realitzarà l'acte final.

La periodista Elisabet Carnicé i Domper, coneguda per haver presentat el programa vinculat amb el món casteller "Quarts de nou" de TV3, serà la presentadora de l'acte final. En aquest, es farà una exhibició de balls, s'entregaran diferents records als participants i es retrà un homenatge a la família Casserras, mestres geganters de l'històric taller de construcció i restauració de gegants de Solsona, portat actualment per la néta de qui va ser el creador dels gegants Jaume i Calamanda de Calaf, Manel Casserras i Boix.

Finalment, la jornada es clourà amb un sopar popular destinar a les colles geganteres participants que es realitzarà davant la sala d'actes municipal Teresa Escolà i Torra.