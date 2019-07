Ensurt a l'European Balloon Festival en un vespre amb molt de vent i un globus fora de control

Nit amb molts problemes i un ensurt greu a l'European Balloon Festival d'Igualada. La tela del globus Kon-Tiki 2 pilotat per l'expert Àngel Aguirre s'ha encès durant l'escalfament de l'aire interior, just abans d'arrencar el vol. El globus s'ha desequilibrat i ha calgut més d'una quinzena de persones per dominar la cistella i la vela, que estava lligat a un vehicle 4x4, però anava d'una banda a l'altra tivadda pel vaivé de la vela. El públic va quedar estorat i se sentien crits en veure els moviments. Finalment han deixat anar el mosquetó de seguretat i el Kon-Tiki 2, amb un forat d'aproximadament un metrre quadrat a la vela cremada ha sortir cel amunt.

Tot i els molts problemes, l'equip d'Aguirre va sortir veloç a buscar la diana del globus llebre que s'havia enlairat pocs minuts abans. El vent ha estat el protagonista dels enlairaments del divendres al vespre, els quals van requerir del millor saber, de tota l'expertesa de cada pilot, per governar les naus.

Com en el vol del vespre de dijous, les condicions de vent respecte les de matí havien canviat molt. A pirmera hora es van poder fer uns vols transquils, també ahir. Però al vespre, entra vent i la situacio es complica. Alguns pilots van decidir no prendre part en aquest vol.

L'organització havia decidit fer temps a veure si les condicions meteorloòpgiques milloraven programant l'espectacle infantil de la Cia. Belluga «Paüra», abans de l'enlairament de competició, però el vent va continuar.

Alguns dels pilots van decidit després de desplegar la vela, replegar-la altre cop, com va ser el cas de Carles Lladó, germà del gerent d'Ultramàgic Josep Mª Lladó, que amb el globus Ballooneo va fer marxa enrere: «per aterrar potser no serà tan difícil però fa molt vent per l'enlairament». El globus de Lladó estava previst inflar-lo al costat de l'escenari «si un cop de vent ens porta a prop de les torres de so i de llum de l'escenari seria perillós». Lladó va ser l'únic que va decidirt «plegar veles» abans de començar, altres equips veïns havien fet el mateix i, de fet, la ubicació de cada cistella determinava si a prop hi havien o no obstacles per a un enlairament segur, fent que els equips que sortien des del centre del Parc Central ho tinguessin millor.

Aquest va ser el quart vol de competició de la 23ª edició de l'European Balloon Festival. La competició finalitza aquest dissabte, amb dos vols més al matí i al vespre, i un final de festa que cada any és espectacular, amb els globus infalts, però aturats, il·luminats pels seu mateixos cremadors.Hi ha unes imatges de gran plasticitat.