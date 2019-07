Els geganters de Calaf homenatgen els constructors Casserras en els 25 anys

Els Geganters i Grallers de Calaf celebren el seu 25è aniversari. El proper 27 de juliol se celebrarà una trobada gegantera on participaran més de 10 colles d'arreu de Catalunya per celebrar l'aniversari. La cercavila començarà a les 18.30h al passeig de Santa Calamanda. L'acte central serà presentat per la periodista Elisabet Carnicé i inclourà un homenatge a la família solsonina Casserras, constructors dels gegants de Calaf.

L'any 1994 es va celebrar el bateig dels gegants de Calaf, Jaume i Calamanda, a la plaça Gran. Des d'aleshores han passat vint-i-cinc anys i la colla de Geganters i Grallers de Calaf han organitzat una tarda gegantera per celebrar-ho el proper 27 de juliol.

Aquest dia, partir de les 17.30h es farà la plantada de gegants al passeig de Santa Calamanda i la cercavila començarà a les 18.30h que seguirà un llarg recorregut pels carrers del poble fins que a les 20 h els gegants entraran a la plaça Barcelona 92. La periodista Elisabet Carnicé presentarà la part final.