Ultramàgic crea un globus que pot fer volar una cistella per a 28 persones

Josep Maria Lladó, fundador de l'empresa constructora de globus aerostàtics Ultramàgic, ha fet en els darrers mesos una de les cistelles més grans, per a 28 persones. Fins ara n'havia fetes algunes de fins a 20 places, que anaven destinades a vols amb finalitats turístiques a la zona de la Capadòcia o Turquia. Allà, segons explica el mateix Lladó, necessiten tenir aparells amb més capacitat de transport perquè el negoci surti a compte. Lladó és un defensor dels aparells amb cistelles petites, però els encàrrecs són els encàrrecs.

Com a fabricant fa anys que produeixen gran quantitat de cistelles i veles per a 20 places. «Són encàr-recs que van majoritàriament a Egipte o a Turquia, on els pilots no cobren tant i els preus són més assequibles», on és més rendible una indústria del turisme del sector del globus. Lladó comenta que «no es comença amb la idea de fer una cistella de 28 places. La demanda ha manat en aquest cas. Es tracta d'un negoci del qual a la Capadòcia, a Turquia, per exemple, en viuen entre 1.200 i 1.400 persones».

La cistella per a 28 passatgers demana d'una vela diferent. Si per a un globus de 3 persones es necessiten uns 800 m lineals de tela, per a la fabricació d'una vela per enlairar una cistella amb 28 persones calen uns 2.500 m lineals de tela, que suposen un pes de mitja tona. Lladó comenta que els avantatges d'aquesta estructura són que davant un vent d'uns 15 o 20 km/h aquests globus mantenen molt més l'estabilitat en l'aterratge. Finalment, el cost depèn de factors com la presència de publicitat, del nombre de bombones que necessita, entre d'altres. Lladó comenta que el preu mitjà d'un globus per a 8 o 9 passatgers pot ser d'entre 50 i 60.000 euros.

L'any que ve farà 40 anys que Josep M. Lladó, fundador de l'empresa de fabricació de cistelles i veles Ultramàgic, va participar en el seu viatge iniciàtic en globus aerostàtic per l'Àfrica, emulant les aventures que va narrar Jules Verne a 5 setmanes en globus. «Havíem fet rutes pel desert en cotxes, però volíem una ruta nova. Des del cel vam descobrir molts llocs nous», recorda Lladó. D'aquella aventura en va néixer la iniciativa de fer globus, i actualment dona feina directa a 56 persones, en un espai que se'ls ha fet petit. Lladó ha explicat que «estem mirant d'ampliar les naus de producció».

Enguany han superat els 120 encàrrecs. Actualment, Ultramàgic és una empresa de referència en la construcció de globus aerostàtics que fabrica cistelles i veles per a tot Europa.