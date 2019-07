La fira de la Vinyala d'Òdena entra en una ruta europea del cargol

La Fira de la Vinyala ha estat inclosa a la Ruta Europea del Cargol, una iniciativa impulsada per diferents associacions gastronòmiques relacionades amb el món del cargol amb l'objectiu de promocionar aquest producte com aliment de la cuina tradicional.

Així, el passat mes de juny, l'Aplec del cargol (Lleida), Cargol Graciós (Barcelona), Team Cargols (Toluges), Prat de Cati (Mallorca), Fête de l'escargot de Bompàs (Pyrénées-Orientales) i la Confraria de la Vinyala (Fira de la Vinyala, Òdena) signaven un acord de col·laboració a través del qual aquestes entitats es comprometien a crear i fomentar la Ruta Europea del Cargol, un itinerari pels pobles i ciutats que acullen fires gastronòmiques amb el cargol com a protagonista. Cada any, una ciutat de l'itinerari serà l'ambaixadora de la ruta i li pertocarà fer el relleu a l'any següent a un altre poble de la ruta a qui li farà entrega del "planxot", un tòtem per exposar en el municipi durant tot l'any i que reconeix al poble ambaixador.

La Ruta Europea del Cargol feia el seu tret de sortida el passat diumenge 7 de juliol a Toluges, la ciutat francesa que estrena la ruta i comença sent l'ambaixadora. Així, la Confraria de la Vinyala es va traslladar a Toluges per representar a la Fira de la Vinyala. L'esdeveniment odenenc va tenir un espai per donar-se a conèixer entre la població francesa a través de material publicitari i de la veu dels confrares que van promocionar la Fira de la Vinyala i van convidar a tothom a visitar-la el pròxim mes de setembre.

L'alcalde de Toluges, Jean Roque, el diputat del Consell General dels Pirineus Orientals, Philippe Chopin i la presidenta del Consell General dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe, van rebre a totes les delegacions de la Ruta Europea del Cargol i van felicitar-los per la iniciativa. Per la seva part, la Confraria de la Vinyala va fer entrega d'uns presents a les autoritats de part de l'Ajuntament d'Òdena com a senyal d'agraïment i per convidar-los el 15 de setembre a visitar la Fira de la Vinyala, segons han explicat fonts de la Confraria de la Vinyala.

Aquest any ha estat el torn de Toluges com a ciutat ambaixadora de la Ruta del Cargol i l'any que ve faran el relleu a Òdena, qui ostentarà el càrrec durant tot un any. Ha estat una casualitat que tant La Fira de la Vinyala com la Confraria de la Vinyala, l'any 2020 celebraran el seu desè aniversari.