Igualada Som-hi reclama tenir un servei de bus menys reduït a l'agost

El grup municipal d'Igualada Som-hi reclama la intervenció del govern de la ciutat per tal que l'autobús de la concessió d'Igualada a Barcelona no faci una retallada de servei tan dràstica com en anys anteriors durant els mesos d'estiu. Tenir menys servei suposa l'increment del nombre de dies en què usuaris han d'anar drets al bus.

«A falta de poques setmanes perquè la Hispano Igualadina posi en marxa els horaris d'estiu amb la consegüent reducció del nombre d'expedicions fins a Barcelona, Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) demana que aquest any s'actuï amb previsió i s'evitin les escenes de cada estiu amb autobusos que no poden assumir tota la demanda i amb gent viatjant dreta», segons ha explicat Igualada Som-hi en un comunicat.

Segons aquest grup municipal, «aquesta problemàtica, que també passa durant el Nadal, es deu al fet que els horaris canvien l'1 d'agost, quan molta gent encara utilitza el servei d'autobús per al seu dia a dia». El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, demana al govern de la ciutat i a la Generalitat que «mantingui els busos directes de les primeres hores del dia per absorbir la demanda, ja que en desparèixer els directes, els busos quan arriben a Abrera i Esparreguera queden plens amb gent dreta que utilitza el servei, sobretot, durant el matí».

Cuadras també recorda que seria adient posar en marxa els horaris d'estiu en dilluns i no enmig de la setmana.