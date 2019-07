L'ANC organitza una protesta davant el Consell de l'Anoia per evitar un pacte de Junts i PSC

Ple del Consell camarcal presidit per Xavier Boquete

Ple del Consell camarcal presidit per Xavier Boquete

L'ANC de l'Anoia ha fet una convocatòria de protesta oberta a tothom per intentar evitar a última hora que Junts x Catalunya de l'Anoia pacti amb el PSC al govern del Consell Comarcal. A aquesta està previst el ple de constitució del nou consell. L'ANC ha convocat els seus afiliats a les 12 del migdia de divendres, davant de la seu de l'ens comarcal.

L'ANC retreu a Junts que pacti amb una formació del 155 i que a la comarca només té una alcaldia, la de Vilanova del Camí. "Denunciem una mostra clara de rendició i traició a la comarca", especifiquen en un comunicat. I afegeixen que "no podem acceptar que partits sobiranistes pactin amb una alcaldesa del PSC que ha perseguit i sancionat amb les multes màximes al seu abast, companys nostres de Vilanova del Camí, per fer propaganda del referèndum del 1er d'Octubre i per posar llaços grocs".

Els membres de l'ANC es veuen amb capacitat d'aturar la investidura, i miren de repetir el que va passar a les municipals a Santa Coloma de Farguers. "La determinació popular va aturar una investidura vergonyosa a Santa Coloma de Farners. Nosaltres també ho podem fer. Si mes no, podem intentar impedir aquesta vergonya comarcal", afirmen.

Els impulsors d'aquesta iniciativa asseguren que l'acció "no es fa per afavorir cap partit. Si fos ERC o CUP es faria el mateix. Aprofitem la convocatòria per denunciar tots els pactes vergonyosos".