La música pren el protagonisme a la Festa Major d'Igualada

La Festa Major d'Igualada se celebrarà aquest any entre els dies 19 i 26 d'agost, amb un programa amb més de 150 propostes pensades per a tot tipus de públics. Entre d'altres, hi haurà concerts, representacions teatrals, cinema sota els estels, visites guiades, conferències, cercaviles, activitats tradicionals, esportives i per a tota la família.

D'entre totes les activitats d'aquest 2019 destaquen els concerts del cantant mallorquí de balades romàntiques Lorenzo Santamaria. També hi haurà el comunicador Manel Fuentes amb les millors versions de Bruce Springsteen.

La música catalana també tindrà protagonisme, amb un programa doble amb Dr. Prats i Obeses al Parc Central. La jove cantautora Suu, guanyadora del premi Enderrock de la crítica a millor artista revelació, presentarà a Igualada el seu àlbum de debut, titulat Natural.

Després de la seva actuació hi haurà la programació del Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac, un xou musical per saltar, cantar i ballar, amb Carles Pérez, Andreu Presas, Jordi Plans i el Gran Germán.

Tampoc hi faltarà la música de ball i les versions d'èxits del rock, el pop, el techno, o de les cançons més estiuenques, amb l'Orquestra Metropol, o l'humor amb el teatre i el cabaret de Les Chanclettes, o amb l' Audiència I-Real de Toni Albà, que també s'encarregarà del pregó de la festa major.

Visites a la remodelada Teneria

Durant els dies de la festa també

es podrà visitar les noves instal·lacions de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, situat a l'antic edifici de la Teneria d'Igualada, a la plaça del Rei.

També es retrà homenatge a Carlos Miguel Solá, actor de cinema i de teatre, revista, cantant, lletrista, compositor i retratista, que conversarà amb el periodista Albert Caballé al saló de sessions.

L'estampa del sant d'aquest any, obra del dissenyador gràfic Albert Vendrell, representa la imatge barroca de plata de Sant Bartomeu de l'any 1695, recreada mitjançant la tècnica de la tessel·lació digital i amb colors vermells. En segon terme, en blau, s'hi troba una imatge anatòmica dels músculs, representant el martiri del sant. La combinació crea una imatge que es pot veure en relleu amb ulleres amb una lent blava i l'altra vermella.

El penó de la ciutat el portarà la Coral Infantil Gatzara d'Igualada amb motiu del seu cinquantè aniversari.

Pel que fa a les activitats amb foc, divendres hi haurà la tronada, la cercavila de vigília del sant i, per culminar, l'espectacle d'inici del correfoc a càrrec del grup Mal Llamp, amb motiu dels 30 anys de l'entitat. El dissabte es farà la processó del sant.