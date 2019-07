Membres de l'ANC ocupen la sala de sessions del ple del Consell comarcal de l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra han desallotjar els membres de l'ANC que havien entrat a l'inici de la sessió de constitució del Consell Comarcal de l'Anoia, amb la voluntat d'evitar que es formalitzés el pacte entre Junts x Cat i el PSC per tal de donar a la formació postconvergent la presidència.

S'ha fet el desallotjament, però els membres de l'ANC han tornat a entrar abans de la votació.

L'ANC havia fet una crida perquè els seus associats es concentressin a les portes del Consell i protestessin per la decisió de Junts x Cat de pactar amb els socialistes, a qui veuen com a representants de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. L'ANC considera, també, que Junts x Cat fa un pacte amb un partit que només té una alcaldia a la comarca, la de Vilanova del Camí. Una alcaldia a la que van arribar quan el representant de Junts x Cat va abandonar el grup de partits que estava intentant evitar que la líder del PSC, Noemí Trucharte, fos novament alcaldessa. I, justament li treuren a Trucharte que hagi perseguit l'independentisme, ja que una desena de vilanovins,bona part també de l'ANC, tenen una causa pendent al jutjat denunciats per la Policia Local del municipi.

Des de mitja hora abans de l'inici de la sessió, a les 12, els representants de l'ANC s'havien anat aplegant a la porta del Consell. Els representants de Junts x Cat ja feia estona que eren a dins de les dependències d'aquest organisme comarcal i van accedir a la sala del ple des de l'interior del Consell.