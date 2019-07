Olesa espera un miler de persones a La Nit en Blanc

Torna La Nit en Blanc d'Olesa, una proposta festiva que ha tingut una molt bona acollida entre la població. Més de 800 persones ompliran les cadires previstes per al sopar d'aquest dissabte, 20 de juliol. La Nit en Blanc preveu més asssistència al sopar, però qui vulgui acudir-hi haurà de seure a la gespa del parc municipal, segons han explicat fonts de la regidoria de Festes d'Olesa, organitzadora de l'activitat.

Davant l'èxit de les edicions anteriors, enguany s'han incrementat en 200 el nombre de cadires a reservar, però també s'han esgotat les reserves. Tenint en compte que en altres edicions moltes persones opten per sopar a la gespa, s'espera que La Nit en Blanc 2019 superi el miler de persones assistents.

El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Olesa, Jordi López, ha recordat que aquesta «és una nit especial» per a la població d'Olesa. Només hi ha un requisit: anar vestit de blanc i portar-se el sopar, així com tot el necessari per a l'àpat, com ara tovallons i plats blancs, copes i coberts. Després del sopar hi haurà ball, enguany amb música en directe amb Agustín Aspa i el Grup Havana.

«Tota la ciutadania és convidada a participar en aquest especial sopar-pícnic que és La Nit en Blanc», ha explicat el regidor. «La Nit en Blanc arrencarà a les 9 del vespre amb l'assignació de cadires, i el sopar començarà a dos quarts de 10 de la nit amb la cançó Viva la vida de Coldplay i amb totes les persones participants fent ballar els tovallons. A les 11 de la nit, encesa multitudinària de bengales per donar inici a la festa «Sabors Cubans» i el seu grup Habana, que durarà fins a dos quarts de dues de la matinada.

Jordi López ha remarcat que l'objectiu de la festa és «passar una nit d'estiu al Parc Municipal festiva, agradable i amb la companyia d'amics i familiars».



Fotos a l'Instagram

El departament de Festes ha fet una crida animant els olesans a pujar fotos a la xarxa social Instagram amb l'etiqueta #nitenblancolesa. I demana a les persones assistents que portin tovallons i plats blancs; copes, coberts i altres complements per decorar la taula. Després del sopar, cadascú ha de recollir tot el que hagi portat i abocar als contenidors la brossa que generi i tornar les cadires al lloc on les donen a l'inici.