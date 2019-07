Un miler de persones es vesteix de blanc per sopar plegats a Olesa de Montserrat

Un miler de persones van sopar plegades al parc municipal d'Olesa de Montserrat en una particular trobada que ha arribat a la tercera edició i amb èxit creixent. El regidor de Festes, Jordi López, es mostrava anit "molt satisfet per la gran resposta que torna a tenir la festa amb més gent que mai".

L'Ajuntament d'Olesa havia fet una reserva de 800 cadires, però l'assistència va ser superior i es van superar el miler de participants. Jordi López explica que el secret de l'èxit de la convocatòria està, sobretot, en les ganes de passar una estona agradable, de "fer un sopar en germanor en l'entorn agradable com és el Parc Municipal". I l'embolcall que fa que la festa vagi arrelant cada any més és aquest vestir de blanc, portar plats i coberts també blancs, parar taula amb estovalles blanques i guarnir l'espai, també amb elements blancs. Després del sopar hi havia ball, enguany amb música en directe amb Agustín Aspa i el Grup Havana.

La festa va arrencar a les 9 del vespre amb l'assignació de cadires i el sopar tenia com hora d'inici les 10 de la nit. La festa es va iniciar amb la cançó "Viva la vida" de Coldplay i amb totes les persones participants fent voleiar els tovallons. A les 11 de la nit, es feia l'encesa multitudinària de bengales per donar inici a la festa "Sabors Cubans" i el seu grup Habana que durarà fins a dos quarts de dues de la matinada.