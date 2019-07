Desenes de persones fan cap a Calaf en el sopar de la proposta Tasta la Plaça

Comensals de poblacions i comarques veïnes a Calaf es van trobar dissabte en el Tasta la Plaça, on una quinzena de restauradors i productors segarrencs ofereixen els seus productes en una vetllada tranquil·la.

Des de les 8 del vespre fins a la mitjanit, el públic assistent a la plaça Gran va poder degustar els tastos i platets regats amb vins del territori, en una vetllada «que vol promocionar els restaurants i la gastronomia de Calaf i el territori, per venir-hi amb els amics i les famílies», explicava a Regio7 la regidora de Promoció Econòmica. Pere Tardà, coordinador del Tasta la Plaça i membre de CatPAtrimoni, afegia que també «és un record a Laureà Figuerola, economista i ministre espanyol impulsor de la pesseta a tot l'Estat», ja que els diners es bescanvien per pessetes de cartró per adquirir els platets.

La quinzena de restauradors van preparar plats i creacions variades. Kan Kassoles oferia minihamburgueses, nuggets amb patates braves i bunyols d'espinacs. El restaurant La Cuina del Mercat havia preparat quiche de verdures i formatge, un pintxo de mandonguilles amb hummus i pesto, i entrants freds, com un gaspatxo de síndria amb menta. A les 10 de la nit, el Rebost de l'Ànima havia esgotat el pop a la gallega i oferia el segon plat que presentava, un assortiment d'embotits 100% de gla.

Robert Andronache, regent del Parador de Calaf i l'únic restaurador que oferia guisats, comentava per a Regió7 que «és el primer any que venim, fem cuina amb producte de proximitat i ens dediquem molt als esmorzars de forquilla, guisats, brases i arrossos». El Parador de Calaf presentava una vedella amb bolets i una costella de porc amb sala de vi que va ser elogiada pels assistents que la van tastar. El restaurant La Flama oferia a la seva carta una mini-bomba de patata brava, gaspatxo de meló i un air baguet d'amanida russa.

El xef Isaac García va explicar a Regió7 que l' air baguet és un «pa casolà airejat i molt cruixent, fornejat en dues coccions, per aconseguir que aguanti més estona». Eva Bonet, del Celler Comalats, provenia de l'Ametlla de Segarra i deia que «portem vins ecològics i naturals i hi assistim des de la primera edició. El Tasta la Plaça està molt ben organitzat, la gent s'interessa pel producte i gaudeix d'un tast a la fresca».

Entre el públic hi havia veïns dels Prats de Rei, com Marina Biosca i Carles Masegosa, que destacaven la bona música que acompanyava la vetllada, la varietat dels tastos i valoraven el fet de poder conèixer els restaurants de la zona. Marina Biosca explicava que «hem vingut quatre persones i hem demanat de tot per anar-ho tastant».

Míriam Sort, de Castellnou de Bages, comentava que «és el primer any que venim i hem sabut que es feia per coneguts. L'espai de la plaça Gran és molt agradable, amb la façana de l'església, la imatge és molt maca». Antoni de Solà, company de taula, recordava el Premi d'Innovació turística que havia rebut la recuperació de les Botigues antigues.