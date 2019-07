Un vehicle en flames origina un incendi de bosc descontrolat i virulent a Capellades

Un virolent incendi que anit encara estava fora de control havia cremat més de 45 hectàrees a Capellades, la majoria de les quals forestals. El foc es va originar cap a un quart de set de la tarda arran de l'incendi d'un turisme a la carretera C-15. Les flames es van propagar ràpidament cap a la massa forestal que hi ha a tocar de la carretera a la muntanya de Miramar. Els Bombers esperen poden confinar el perímetre de l'incendi avui al matí i que la baixada de temperatures de la nit i l'augment de la humitat en facilitessin l'extinció.

L'alcalde de Capellades, Salvador Vives, descartava anit que hi hagués risc per a la població. També explicava que el punt on havien començat les flames es troba «aproximadament a un quilòmetre» del nucli urbà, lluny de qualsevol zona habitada. De fet, malgrat que el foc va avançar amb rapidesa, no va ser necessari portar a terme cap desallotjament i tampoc estava previst que se n'hagi fet cap.

A l'hora de tancar aquesta edició les flames seguien avançant en direcció nord, cap a Castellolí i la Pobla de Claramunt, malgrat que una seixantena de mitjans terrestres de Bombers i una vintena d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) estaven treballant per extingir-lo, segons va explicar Xavier Jovés, president de la Federació de les ADF de Catalunya.

A la tarda i fins que es va fer de nit, un total de 16 mitjans aeris també van treballar per tal d'apagar les flames. Els accessos a la zona també eren difícils, encara que l'alcalde explicava que els problemes no eren tant perquè hi hagi una orografia complicada sinó perquè en no haver-hi població, a la zona hi ha pocs accessos per via terrestre.

Com a conseqüència de l'incendi es va tallar la carretera C-15 en els dos sentits de la marxa així com també la línia R6 de tren dels FGC en el tram entre Capellades i Igualada. El servei ferroviari es va restablir poc abans de les 11 de la nit, però els trens circulaven en marxa lenta a la zona propera a l'incendi. Pel que fa a la C-15 estava previst habilitar un carril perquè s'hi pogués circular en casos d'urgència.

Els serveis d'emergències van rebre l'alerta d'un conductor, poc abans d'un quart de set de la tarda, de què hi havia un vehicle que estava cremant al voral de la C-15, a l'altura del quilòmetre 38, en un tram recte, i que les flames també s'estaven estenent a la vegetació i la massa forestal que hi havia a tocar de la carretera i va avançar muntanya amunt gràcies al vent que bufava a la zona. La conductora del vehicle afectat per les flames va avisar moments després.

En el darrer balanç d'ahir, el foc havia afectat un total de 26,04 hectàrees de Capellades, 18,57 del terme municipal de la Torre de Claramunt i 0,03 hectàrees de Vallbona d'Anoia.

Al vespre es va establir el centre de comandament de l'incendi al Parc de Bombers de Capellades, punt fins al qual es va desplaçar el conseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch que destacava que en el cas més pessimista el foc tenia un potencial per cremar 2.000 hectàrees. També demanava que no es fessin volar drons a la zona després que a la tarda se n'hi va detectar un, fet que posava en perill els membres dels equips d'extinció.

Ahir al vespre, a Capellades estava prevista la celebració d'un ple municipal que es va suspendre.