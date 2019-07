Olesa impulsa la creació de grans murals amb elements de la vila

L'Ajuntament d'Olesa ha impulsat el projecte «Patrimoni i comunitat» per «recuperar i revalorar grans façanes del municipi mitjançant l'art i l'al·legoria amb diferents elements característics del patrimoni arquitectònic i paisatgístic local». Es tracta de la pintura de dos grans murals en dues façanes del centre d'Olesa. Un reprodueix una casa del nucli antic, i la segona pintura, enllestida fa pocs dies, mostra el paisatge rural d'Olesa i té elements tan emblemàtics com la torre del rellotge i la muntanya de Montserrat. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, ha avançat que el projecte inclourà, com a mínim, dos murals més, un dels quals es dedicarà a la festa i cultura popular olesana.

El mes de febrer Olesa de Montserrat ja va estrenar un primer gran mural que va canviar completament la fisonomia d'una de les entrades al nucli antic d'Olesa, en una façana en la confluència entre els carrers Coscoll i Anselm Clavé. El mural, obra de l'artista Carles Arola, reprodueix una típica casa tradicional del nucli antic, amb elements característics de la història olesana, com ara la diligència que antigament arribava fins al balneari de la Puda, i personatges al·legòrics als músics de cobla, dansaires de l'Esbart, els Miquelets i el fotògraf Alfons Gumfaus. Ara s'han fet dos grans murals a les parets del nou carreró que uneix el carrer Anselm Clavé amb la Riera de Can Carreras i el carrer Clota, a tocar del Molí de l'Oli. En aquest cas, ha detallat el regidor de Cultura, amb els murals s'ha volgut destacar no només el Molí de l'Oli, sinó també el paisatge rural olesà, sobretot tenint en compte la recent creació del Parc Rural del Montserrat, del qual l'Ajuntament d'Olesa ha estat un dels impulsors.

En el cas del mural de la façana del carrer Coscoll, l'artista Carles Arola va utilitzar una tècnica que aconsegueix crear una perspectiva de «trampa d'ull», ja que es visualitza una façana en tres dimensions i tan sols en té dues. Arola és llicenciat en Belles Arts i ha realitzat nombrosos murals arreu de Catalunya i fins i tot al Marroc, tant en façanes com a l'interior d'esglésies o d'hotels. Una de les façanes més populars de l'autor és al nucli antic de Tarragona.

En el cas de la paret lateral del Molí de l'Oli, s'han fet dos murals. El primer, a la banda que dona al carrer Clota, ha anat a càrrec d'Ada Agudo i Adrià Canet, del col·lectiu Aart, que han realitzat un grafit amb les lletres Molí d'Oli i branques d'olivera com a grans protagonistes. Precisament, Ada Aguda va ser també l'autora d'un mural que es va pintar l'any passat en una paret del parc municipal, al costat del CAP olesà, en commemoració al Dia de la Dona.

El segon mural, que ha estat enllestit fa pocs dies, ha anat a càrrec de la cooperativa d'artistes DBòlit, i representa un típic paisatge agrícola.