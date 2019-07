L'incendi forestal de Capellades va quedar controlat ahir al migdia

Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat l'incendi de Capellades pels volts de la 1 del migdia d'ahir, divendres. Així ho va explicar el cap d'Intervenció del cos, Ricard Expósito, que ha assegurat que el 100% del perímetre ja està encerclat per mànegues d'aigua. Per donar-lo completament per extingit, va dir, encara caldrà esperar alguns dies. Ahir a la tarda es va fer una retirada d'efectius, fins al 40%. El Bombers consideren que les flames van cremar 55 hectàrees.

Expósito va explicar que el 100% havia quedat encerclat per mànegues d'aigua, que permetria una ràpida intervenció en cas de revifalla. Sí que ha reconegut que en les darreres hores ha sorgit "algun punt calent", però que en tot cas van ser «lleus» i es van poder contenir «amb rapidesa».

Els Bombers seguiran sobre el terreny, amb la retirada parcial anunciada. Ahir ja no van volar helicòpters ni avionetes, excepte una a les hores de més calor i risc, al migdia. Aquesta nit passada estava previst que les dotacions terrestres seguissin treballant a la zona.

Per donar el foc per extingit, segons Bombers, caldrà esperar alguns dies. «Volem ser cautelosos», van assegurar, perquè hi ha precipitacions previstes, però també bastant vent. Segons Expósito, el foc ha calcinat una superfície de 55 hectàrees, que el cos d'Agents Rurals situa, en espera de poder realitzar més comprovacions sobre el terreny, en 52,7. Es va iniciar dimecres, poc després de les 6 de la tarda, arran de l'incendi d'un vehicle.