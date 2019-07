Quinze dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'una empresa fermentadora a Vallbona d'Anoia

Una quinzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en l'incendi d'una empresa fermentadora a Vallbona d'Anoia (Anoia). El foc ha començat a la planta, situada al sector de les Llangònies, al voltant de les quatre de la tarda, quan els Bombers han rebut l'avís i han començat les tasques d'extinció.

Segons informen, una pila de deixalles crema a l'exterior de l'edifici i, per ara, la prioritat dels efectius dels Bombers que hi treballen és contenir l'incendi per evitar que es propagui a la massa forestal propera.