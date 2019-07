Eviten que un foc en una fàbrica de Vallbona d'Anoia cremi zona boscosa

La columna de fum era visible des de bona part del sud-est de la comarca de l'Anoia. Un foc va cremar els residus d'una empresa fragmentadora de ferralla situada als afores de Vallbona d'Anoia. Un total de 15 dotacions terrestres treballaven ahir a la tarda i a la nit en les taques d'extinció de l'incendi per evitar que les flames arribessin a la zona boscosa que hi ha a l'entorn de la fàbrica, i així impedir que es convertís en un incendi forestal. Ahir havien assolit l'objectiu, però els Bombers asseguraven que encara tardaran dies en extingir l'incendi. Els focs declarats en indrets amb alta concentració de residus, com en aquesta fàbrica anoienca, o abocadors, costen d'apagar.

La forta olor de fum va arribar al mateix poble de Vallbona d'Anoia i als municipis veïns de Piera, la Pobla de Claramunt, Capellades i la Torre de Claramunt. Tot i això, no van haver de confinar els veïns a casa seva. La fàbrica és ubicada al sector de les Llagonies, lluny del poble. Bombers va rebre l'alerta a les 4 de la tarda, quan el foc no era greu, però els residus van donar consistència a les flames amb el pas de les hores, fins al punt que hi havia el risc que es propaguessin més enllà del ter-reny industrial. Casualment aquest incendi s'ha declarat a només cinc quilòmetres del que ha cremat aquesta setmana a Capellades. No se saben les causes exactes del foc, que ahir cremava piles de deixalles a l'exterior de les instal·lacions.