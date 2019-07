Els contenidors cremats han costat 288.000 eurosen deu anys a Olesa

En els darrers deu anys, la crema de contenidors a Olesa de Montserrat ha suposat a l'Ajuntament d'Olesa un cost de 288.000 euros. Per aquesta raó, la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat i la de Seguretat Ciutadana volen intensificar esforços per tal d'intentar frenar tant com sigui possible els actes vandàlics que majoritàriament són la causa d'aquests incendis de contenidors. Així ho ha destacat la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i d'Espai Públic, Eva Creus, que ha recordat la importància de disposar de la col·laboració ciutadana per detectar i interceptar aquestes actituds incíviques «i que paguem entre tots».

Segons dades facilitades pel departament de Medi Ambient, des del 2009 han cremat a Olesa un total de 331 contenidors, amb un valor econòmic de 288.000 euros. L'any amb un nombre més elevat de contenidors cremats va ser el 2018, amb un total de 67, seguit del 2017, amb 52. Aquest 2019 ja són 14 els contenidors cremats, els darrers, tres contenidors de resta, envasos lleugers i vidre ubicats al carrer de Jaume Balmes, el punt de contenidors del municipi en què més cremades hi ha.

El cost que suposa la crema de contenidors en aquests darrers deu anys és «molt elevat», amb un total de 288.000 euros. I són diners, ha recordat la regidora, que es podrien destinar a serveis molt més profitosos per a la ciutadania que la reposició de contenidors a causa d'actes vandàlics. I és que, si bé alguns casos de contenidors cremats es deuen a accidents, majoritàriament es tracta d'actes de vandalisme, puntuals o bé organitzats, com van ser diverses onades d'incendis el 2016 i el 2017, amb nombrosos contenidors cremats en una sola nit. En alguns casos, i gràcies a la col·laboració ciutadana, es van detenir els autors. Darrerament, un dels punts més afectats per la crema de contenidors és el carrer de Jaume Balmes, a Sant Bernat. Davant la situació, i per evitar que aquest 2019 el nombre de contenidors cremats sigui tan elevat com el 2018, l'Ajuntament està analitzant diferents possibilitats, amb la coordinació de les regidories de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana. L'objectiu és que es puguin analitzar més bé les causes i punts sensibles per intentar evitar la proliferació d'aquests actes vandàlics.

Eva Creus ha remarcat que per aconseguir pal·liar aquesta situació és molt important la col·laboració ciutadana, que en diferents ocasions ha estat cabdal no només per alertar que s'iniciava un incendi en algun contenidor (i així evitar que cremés completament) sinó també per ajudar a detectar i detenir els autors.

D'altra banda, i amb l'objectiu de millorar no només la seguretat sinó també l'estètica urbana, s'han instal·lat tancaments de fusta i metall de contenidors al carrer de la Riera cruïlla amb el carrer Sant Antoni, i també a la cruïlla amb el carrer Paula Montalt, que se sumen als instal·lats al carrer Ample i a la placeta de Santa Oliva. Els diferents tancaments son de fusta i de fusta i metàl·lics. El sistema de contenidors es fa a mida i adequat a les necessitats de cada punt en concret. Ja s'està estudiant la instal·lació de nous tancaments.